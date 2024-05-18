Бой Усик – Фьюри. Где и когда смотреть онлайн

Украинский боксер Александр Усик проведет самый большой бой в своей карьере. Он будет бороться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – проведет бой против британца Тайсона Фьюри.
Где будет доступна трансляция боя Усик — Фьюри.
Бой Усик-Фьюри является главным событием мирового бокса в первой половине 2024 года. Украинец будет защищать пояса WBA, WBO и IBF, а также попытается отобрать титул WBC, которым владеет британец.
Усик и Фьюри являются двумя непобежденными боксерами. На счету украинца 21 победа (14 из которых — нокаутом). У британца тоже нет ни одного поражения, хотя один из 34 боев свел вничью — первый против Дионтея Уайлдера.
Поединок Усик — Фьюри состоится в Саудовской Аравии, которая находится в том же часовом поясе, что и Украина. Трансляция боя Усик-Фьюри также будет доступна на территории Украины.
Транслятором боя Усик-Фьюри в Украине является стриминговая платформа MEGOGO. Это единственный ответ на вопрос "где смотреть Усик — Фьюри". Прямая трансляция Усик-Фьюри на этой платформе начнется в 19:00 — смотреть здесь .
Трансляция Усик — Фьюри будет доступна только после оплаты, ведь бой будет показан в формате PPV.
Бой Усик — Фьюри. Что сейчас известно
Долгожданный поединок состоится уже 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Бой должен был состояться еще 17 февраля, однако из-за травмы, которую Тайсон Фьюри получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.
Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-нибудь из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа сразиться в запланированную дату.
Что важно понимать, триумфатор боя Усик — Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе в XXI веке.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-