Бой Усик – Фьюри. Где и когда смотреть онлайн

Украинский боксер Александр Усик проведет самый большой бой в своей карьере. Он будет бороться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – проведет бой против британца Тайсона Фьюри.

Где будет доступна трансляция боя Усик — Фьюри.

Бой Усик-Фьюри является главным событием мирового бокса в первой половине 2024 года. Украинец будет защищать пояса WBA, WBO и IBF, а также попытается отобрать титул WBC, которым владеет британец.

Усик и Фьюри являются двумя непобежденными боксерами. На счету украинца 21 победа (14 из которых — нокаутом). У британца тоже нет ни одного поражения, хотя один из 34 боев свел вничью — первый против Дионтея Уайлдера.

Поединок Усик — Фьюри состоится в Саудовской Аравии, которая находится в том же часовом поясе, что и Украина. Трансляция боя Усик-Фьюри также будет доступна на территории Украины.

Транслятором боя Усик-Фьюри в Украине является стриминговая платформа MEGOGO. Это единственный ответ на вопрос "где смотреть Усик — Фьюри". Прямая трансляция Усик-Фьюри на этой платформе начнется в 19:00 — смотреть здесь .

Трансляция Усик — Фьюри будет доступна только после оплаты, ведь бой будет показан в формате PPV.

Бой Усик — Фьюри. Что сейчас известно

Долгожданный поединок состоится уже 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой должен был состояться еще 17 февраля, однако из-за травмы, которую Тайсон Фьюри получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-нибудь из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа сразиться в запланированную дату.

Что важно понимать, триумфатор боя Усик — Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе в XXI веке.