Усик та Ф'юрі ефектно прибули на арену бою — відео

Вже менше ніж за годину розпочнеться головний бій вечора боксу, у якому Олександр Усик вийде у ринг проти Тайсона Ф'юрі. Боксери позмагаються за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Усик прибув на арену з талісманом від доньки

Олександр Усик вже приїхав на Kingdom Arena, де вже незабаром може стати абсолютним чемпіоном світу у цій ваговій категорії. Українець першим із боксерів прибув на місце поєдинку,

USYK HAS ARRIVED!



His daughter’s cuddly toy in hand 🥺 ❤️ pic.twitter.com/yQsK9i4xCL — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 18, 2024

Український чемпіон світу приїхав на арену у гарному настрої та із своїм талісманом, з яким він прилетів у столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Мова йде про м'яку іграшку-віслючка, яка була з ним на минулому переможному поєдинку з Ентоні Джошуа.

Раніше Усик розповідав, що цю іграшку-талісман йому подарувала донька.

Ф'юрі вдягнув ефектного капелюха

Пізніше на арену приїхав “Циганський король” Тайсон Ф'юрі.

With a song in his heart.@Tyson_Fury arrives for Undisputed gold.



🏆 #FuryUsyk PPV | LIVE NOW | https://t.co/spISUpN7zN pic.twitter.com/IouEHStJBI — Top Rank Boxing (@trboxing) May 18, 2024

Британець у стильному одязі та капелюсі приїхав на бій із Усиком. Не встиг "Циганський король" вийти із автівки, як вже показав свою притаманну одіозну поведінку.

Також на арену продовжують прибувати зірки спорту: Кріштіану Роналду, Дерек Чісора, Ентоні Джошуа та інші.

Це буде перенесений поєдинок, який повинен був відбутись ще у лютому 2024-го. Але тоді за 15 днів до бою Тайсон отримав травму. Серйозне розсічення над оком Ф'юрі змусило відтермінувати зустріч.

Де буде доступна трансляція бою Усик — Ф'юрі

Бій Усик — Ф'юрі є головною подією світового боксу у першій половині 2024 року. Українець захищатиме пояси WBA, WBO та IBF, а також намагатиметься відібрати титул WBC, яким володіє британець.

Усик та Ф'юрі є два непереможеними боксерами. На рахунку українця 21 перемога (14 з яких — нокаутом). Британець теж не має жодної поразки, хоча один з 34 боїв звів внічию — перший проти Діонтея Вайлдера.

Поєдинок Усик — Ф'юрі відбудеться у Саудівській Аравії, що перебуває у тому ж часовому поясі, що й Україна. Трансляція бою Усик — Ф'юрі також буде доступна на території України.