Усик та Ф'юрі ефектно прибули на арену бою — відео

Вже менше ніж за годину розпочнеться головний бій вечора боксу, у якому Олександр Усик вийде у ринг проти Тайсона Ф'юрі. Боксери позмагаються за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
Усик прибув на арену з талісманом від доньки
Олександр Усик вже приїхав на Kingdom Arena, де вже незабаром може стати абсолютним чемпіоном світу у цій ваговій категорії. Українець першим із боксерів прибув на місце поєдинку,
Український чемпіон світу приїхав на арену у гарному настрої та із своїм талісманом, з яким він прилетів у столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Мова йде про м'яку іграшку-віслючка, яка була з ним на минулому переможному поєдинку з Ентоні Джошуа.
Раніше Усик розповідав, що цю іграшку-талісман йому подарувала донька.
Ф'юрі вдягнув ефектного капелюха
Пізніше на арену приїхав “Циганський король” Тайсон Ф'юрі.
With a song in his heart.@Tyson_Fury arrives for Undisputed gold.— Top Rank Boxing (@trboxing) May 18, 2024
🏆 #FuryUsyk PPV | LIVE NOW | https://t.co/spISUpN7zN pic.twitter.com/IouEHStJBI
Британець у стильному одязі та капелюсі приїхав на бій із Усиком. Не встиг "Циганський король" вийти із автівки, як вже показав свою притаманну одіозну поведінку.
Також на арену продовжують прибувати зірки спорту: Кріштіану Роналду, Дерек Чісора, Ентоні Джошуа та інші.
Це буде перенесений поєдинок, який повинен був відбутись ще у лютому 2024-го. Але тоді за 15 днів до бою Тайсон отримав травму. Серйозне розсічення над оком Ф'юрі змусило відтермінувати зустріч.
Де буде доступна трансляція бою Усик — Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі є головною подією світового боксу у першій половині 2024 року. Українець захищатиме пояси WBA, WBO та IBF, а також намагатиметься відібрати титул WBC, яким володіє британець.
Усик та Ф'юрі є два непереможеними боксерами. На рахунку українця 21 перемога (14 з яких — нокаутом). Британець теж не має жодної поразки, хоча один з 34 боїв звів внічию — перший проти Діонтея Вайлдера.
Поєдинок Усик — Ф'юрі відбудеться у Саудівській Аравії, що перебуває у тому ж часовому поясі, що й Україна. Трансляція бою Усик — Ф'юрі також буде доступна на території України.
Транслятором бою Усик — Ф'юрі в Україні є стримінгова платформа MEGOGO. Це єдина відповідь на запитання "де дивитися Усик — Ф'юрі". Пряма трансляція Усик — Ф'юрі на цій платформі розпочнеться приблизно о 00:30 19 травня — дивитися тут.
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