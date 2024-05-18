Усик и Фьюри эффектно прибыли на арену боя — видео

Уже меньше чем через час начнется главный бой вечера бокса, в котором Александр Усик выйдет в ринг против Тайсона Фьюри. Боксеры сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Усик прибыл на арену с талисманом от дочери

Александр Усик уже приехал на Kingdom Arena, где скоро может стать абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории. Украинец первым из боксеров прибыл на место поединка,

USYK HAS ARRIVED!



His daughter’s cuddly toy in hand 🥺 ❤️ pic.twitter.com/yQsK9i4xCL — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 18, 2024

Украинский чемпион мира приехал на арену в хорошем настроении и со своим талисманом, с которым он прилетел в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Речь идет о мягкой игрушке-ослице, которая была с ним на прошлом победном поединке с Энтони Джошуа.

Ранее Усик рассказывал, что эту игрушку-талисман подарила ему дочь.

Фьюри надел эффектную шляпу

Позже на арену приехал "Цыганский король" Тайсон Фьюри.

With a song in his heart.@Tyson_Fury arrives for Undisputed gold.



🏆 #FuryUsyk PPV | LIVE NOW | https://t.co/spISUpN7zN pic.twitter.com/IouEHStJBI — Top Rank Boxing (@trboxing) May 18, 2024

Британец в стильной одежде и шляпе приехал на бой с Усиком. Не успел "Цыганский король" выйти из автомобиля, как уже показал свое присущее одиозное поведение.

Также на арену продолжают прибывать звезды спорта: Криштиану Роналду, Дерек Чисора, Энтони Джошуа и другие.

Это будет перенесенный поединок, который должен был состояться в феврале 2024-го. Но тогда за 15 дней до боя Тайсон получил травму. Серьезное рассечение над глазом Фьюри заставило отсрочить встречу.

Где будет доступна трансляция боя Усик — Фьюри

Бой Усик-Фьюри является главным событием мирового бокса в первой половине 2024 года. Украинец будет защищать пояса WBA, WBO и IBF, а также попытается отобрать титул WBC, которым владеет британец.

Усик и Фьюри являются двумя непобежденными боксерами. На счету украинца 21 победа (14 из которых – нокаутом). У британца тоже нет ни одного поражения, хотя один из 34 боев свел вничью — первый против Дионтея Уайлдера.

Поединок Усик — Фьюри состоится в Саудовской Аравии, которая находится в том же часовом поясе, что и Украина. Трансляция боя Усик-Фьюри также будет доступна на территории Украины.