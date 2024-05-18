Украинский боксер Лапин ярко победил соперника на разогреве боя Усика

Что известно о победе Даниэля Лапина

Поединок состоялся в андеркарде поединка за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Бой длился всего раунд.

Лапин нокаутировал Пудивитра. Украинец загнал оппонента в угол и стал избивать обеими руками. От шквала выпадов соперника португальский боксер присел на пол. Рефери остановил бой, учитывая невозможность Пудивитра сопротивляться.

Лапин одержал десятую победу на профессиональном ринге. Дебютировал он в 2020 году. Пока отечественный боксер только побеждал, а четыре поединка завершил нокаутами.

LIGHTNING FROM LAPIN ⚡️



What a finish in the first round from the Ukrainian 💥#FuryUsyk | Live NOW on DAZN! Click link in bio to buy.#RingOfFire | #RiyadhSeason | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/eapFvcNYh3 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 18, 2024

Где смотреть бой Усик — Фьюри

Эксклюзивным транслятором боя в Украине стал медиасервис MEGOGO . Просмотреть поединок вживую можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт". Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг" и в отдельном поп-ап-канале, который появится в день происшествия.

Комментировать бой Владимир Кобельков. В прошлом году поединок Усика против британца Дюбуа он комментировал в паре с Сергеем Лукьяненко. Теперь последний вместе с Дмитрием Аветисяном будет комментировать андеркард битвы чемпионов. Старт студии запланирован на 19:00 по киевскому времени.