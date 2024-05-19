Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает уверять, что выиграл поединок против абсолютного чемпиона мира Александра Усика. Он также цинично заявил, что победу украинцев отдали только потому, что в его стране идет война.
Фьюри не может смириться с поражением на ринге
"Цыганский король" также напомнил, что матч-реванш обязательно состоится уже в скором времени.
Усик поехал в больницу после боя с Фьюри
Известный украинский боксер и абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик не смог принять участие в пресс-конференции после победы над Тайсоном Фьюри, поскольку был вынужден отправиться в больницу с подозрением на перелом челюсти.
Его соперник официально подтвердил эту информацию во время общения с журналистами.
Стоит обратить внимание, что боксеры прошли всю дистанцию боя, а судьи раздельным решением отдали победу украинцу — 115:112, 113:114, 114:113.
Что важно понимать, украинский боксер Александр Усик стал первым в истории, владеющим всеми 4 поясами в тяжелом весе.
К слову, 19 мая украинский боксер Денис Беринчик сенсационно победил мексиканца Эммануэля Наваретте раздельным решением судей.
Он стал новым чемпионом мира в легком весе по версии WBO.
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