Фьюри неожиданно объяснил свое поражение Усику войной в Украине
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Фьюри неожиданно объяснил свое поражение Усику войной в Украине

Тайсон Фьюри
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Источник:  online.ua

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает уверять, что выиграл поединок против абсолютного чемпиона мира Александра Усика. Он также цинично заявил, что победу украинцев отдали только потому, что в его стране идет война.

Фьюри не может смириться с поражением на ринге

Я считаю, что выиграл этот бой, возможно он выиграл несколько раундов, но большинство из них за мной. Мы оба провели хороший поединок. Его страна находится в состоянии войны, поэтому люди становятся на сторону воюющей страны. Не ошибитесь, по моему мнению, я выиграл бой.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе

"Цыганский король" также напомнил, что матч-реванш обязательно состоится уже в скором времени.

Я проиграл разделенным решением судей хорошему маленькому человеку. Увидимся в октябре. Молодец, Александр, — заявил британец после поединка.

Усик поехал в больницу после боя с Фьюри

Известный украинский боксер и абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик не смог принять участие в пресс-конференции после победы над Тайсоном Фьюри, поскольку был вынужден отправиться в больницу с подозрением на перелом челюсти.

Его соперник официально подтвердил эту информацию во время общения с журналистами.

Стоит обратить внимание, что боксеры прошли всю дистанцию боя, а судьи раздельным решением отдали победу украинцу — 115:112, 113:114, 114:113.

Что важно понимать, украинский боксер Александр Усик стал первым в истории, владеющим всеми 4 поясами в тяжелом весе.

К слову, 19 мая украинский боксер Денис Беринчик сенсационно победил мексиканца Эммануэля Наваретте раздельным решением судей.

Он стал новым чемпионом мира в легком весе по версии WBO.

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