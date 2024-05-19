"Я вважаю, що виграв цей бій, можливо він виграв кілька раундів, але більшість з них за мною. Ми обидва провели хороший поєдинок. Його країна перебуває у стані війни, тому люди стають на бік країни, яка воює. Не помиліться, на мою думку, я виграв бій.