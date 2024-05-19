Колишній чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі продовжує запевняти, що виграв поєдинок проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Він також цинічно заявив, що перемогу українців віддали лише тому, що в його країні триває війна.
Ф'юрі не може змиритися з поразкою на рингу
“Циганський король” також нагадав, що матч-реванш обов’язково відбудеться уже незабаром.
Усик поїхав до лікарні після бою з Ф'юрі
Відомий український боксер та абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик не зміг взяти участь у пресконференції після перемоги над Тайсоном Ф'юрі, оскільки був змушений вирушити до лікарні з підозрою на перелом щелепи.
Його суперник офіційно підтвердив цю інформацію під час спілкування з журналістами.
Варто звернути увагу на те, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.
Що важливо розуміти, український боксер Олександр Усик став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.
До слова, 19 травня український боксер Денис Берінчик сенсаційно переміг мексиканця Емануеля Наваретте роздільним рішенням суддів.
Він став новим чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBO.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-