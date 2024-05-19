Ф'юрі неочікувано пояснив свою поразку Усику війною в Україні
Категорія
Спорт
Дата публікації

Ф'юрі неочікувано пояснив свою поразку Усику війною в Україні

Тайсон Ф'юрі
Джерело:  online.ua

Колишній чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі продовжує запевняти, що виграв поєдинок проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Він також цинічно заявив, що перемогу українців віддали лише тому, що в його країні триває війна.

Ф'юрі не може змиритися з поразкою на рингу

"Я вважаю, що виграв цей бій, можливо він виграв кілька раундів, але більшість з них за мною. Ми обидва провели хороший поєдинок. Його країна перебуває у стані війни, тому люди стають на бік країни, яка воює. Не помиліться, на мою думку, я виграв бій.

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

Колишній чемпіон WBC у суперважкій вазі

“Циганський король” також нагадав, що матч-реванш обов’язково відбудеться уже незабаром.

Я програв розділеним рішенням суддів хорошій маленькій людині. Побачимось у жовтні. Молодець, Олександре, — заявив британець після двобою.

Усик поїхав до лікарні після бою з Ф'юрі

Відомий український боксер та абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик не зміг взяти участь у пресконференції після перемоги над Тайсоном Ф'юрі, оскільки був змушений вирушити до лікарні з підозрою на перелом щелепи.

Його суперник офіційно підтвердив цю інформацію під час спілкування з журналістами.

Варто звернути увагу на те, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.

Що важливо розуміти, український боксер Олександр Усик став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.

До слова, 19 травня український боксер Денис Берінчик сенсаційно переміг мексиканця Емануеля Наваретте роздільним рішенням суддів.

Він став новим чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBO.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик та Ф'юрі ефектно прибули на арену бою — відео
Усик та Ф'юрі
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик — абсолютний чемпіон світу. Найкращі моменти бою століття
Усик проти Ф'юрі
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український боксер Берінчик став новим чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBO
Денис Берінчик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?