Перший чемпіонський бій Берінчика

Український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваррете та став чемпіоном світу за версією WBO. Бій, який відбувся 19 травня в американському Сан-Дієго на Pechanga Arena протривав усі 12 раундів.

Для 36-річного Берінчика це був перший чемпіонський бій. Мексиканець до цього володів поясами у трьох дивізіонах. Український боксер відразу заволодів ініціативою, що дозволило йому закріпити першу чверть поєдинку.

Емануель Наваретте почав відповідати своїми спробами нанести влучних ударів, що зробило для українця важким четвертий раунд.

До чемпіонських раундів Берінчик дійшов з невеликою перевагою і розпочав 10-й впевнено, але Наваррете у відповідь наніс декілька потужних ударів.

В передостанній трихвилинці Денис опинився на настилі рингу, але тільки через те, що перечепився через ногу опонента.

Зрештою, поєдинок завершився гонгом у 12-му раунді — визначення переможця залишили суддям, які роздільним рішенням віддали перевагу Берінчику: 115-113, 112-116 та 116-112.

WHAT A DAY FOR UKRAINE 🇺🇦



Denys Berinchyk is a WORLD CHAMPION. pic.twitter.com/5eQaIyYink — Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2024

Для Берінчика перемога стала 19-ю поспіль у професійній кар'єрі. Вперше Денис завершив бій роздільним рішенням суддів.

Коментуючи бій, він сказав, що йому однаково, хто стане його наступним суперником.

Шакур Стівенсон, можливо, Кейшон Девіс. (Реймонд, — Ред.) Мураталла. Не знаю, мені однаково, — сказав Берінчик, коли його запитали про вибір свого наступного суперника після бою. Поширити

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу

Український боксер важковаговик Олександр Усик за рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі, здобувши титул абсолютного чемпіона світу.

На початку бою, який проходив у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на Kingdom Arena, Ф'юрі намагався домінувати, перебуваючи у центрі майданчика та збиваючи темп українця.

Думки суддів щодо переможця протистояння розділилися. Усику віддали перевагу двоє з трьох — 115:112, 114:113. Тим часом один із суддів зафіксував мінімальну перемогу Ф'юрі — 114:113.

Такий результат зробив бій-реванш невідворотним.