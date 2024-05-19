Первый чемпионский бой Беринчика

Украинский боксер Денис Беринчик победил мексиканца Эммануэля Наваррете и стал чемпионом мира по версии WBO. Бой, состоявшийся 19 мая в американском Сан-Диего на Pechanga Arena продлился все 12 раундов.

Для 36-летнего Беринчика это было первое чемпионское сражение. Мексиканец до этого владел поясами в трех дивизионах. Украинский боксер сразу завладел инициативой, что позволило ему закрепить первую четверть поединка.

Эмануэль Наваретте начал отвечать своими попытками нанести меткие удары, что сделало для украинца тяжелым четвертый раунд.

До чемпионских раундов Беринчик дошел с небольшим преимуществом и начал 10 уверенно, но Наваррете в ответ нанес несколько мощных ударов.

В предпоследней трехминутке Денис оказался на настиле ринга, но только потому, что споткнулся через ногу оппонента.

В конце концов, поединок завершился гонгом в 12-м раунде — определение победителя оставили судьям, которые раздельным решением предпочли Беринчик: 115-113, 112-116 и 116-112.

WHAT A DAY FOR UKRAINE 🇺🇦



Denys Berinchyk is a WORLD CHAMPION. pic.twitter.com/5eQaIyYink — Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2024

Для Беринчика победа стала 19-й подряд в профессиональной карьере. В первый раз Денис завершил бой раздельным решением судей.

Комментируя бой, он сказал, что ему все равно, кто станет его следующим соперником.

Шакур Стивенсон, возможно, Кейшон Дэвис. (Реймонд, – Ред.) Мураталла. Не знаю, мне все равно, - сказал Беринчик, когда его спросили о выборе своего следующего соперника после боя. Поделиться

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира

Украинский боксер тяжеловес Александр Усик по решению судей победил британца Тайсона Фьюри, одержав титул абсолютного чемпиона мира.

В начале боя, который проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди на Kingdom Arena, Фьюри пытался доминировать, находясь в центре площадки и сбивая темп украинца.

Мнения судей о победителе противостояния разделились. Усика предпочли двое из трех — 115:112, 114:113. Между тем, один из судей зафиксировал минимальную победу Фьюри — 114:113.

Такой результат сделал бой-реванш неотвратимым.