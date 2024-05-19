Екатерина Усик поблагодарила за поддержку Александра во время боя с Тайсоном Фьюри

Женщина в соцсети Instagram опубликовала кадр, на котором целует своего любимого и выразила благодарность за его поддержку.

Екатерина отметила, что весь мир увидел, что украинцы – это сильные люди. В то же время она поблагодарила всех за поддержку Александра во время боя с Тайсоном.

Благодарю всех за поддержку, за веру в нас. Это очень важно! Каждый день доказывать, что украинцы это сильные и свободные люди. Вместе мы сила. Весь мир видит это. Слава украинскому народу. Слава всем, кто защищает – поделилась жена Усика Поделиться

Что известно о поединке Усика с Фьюри

Украинский боксер тяжеловес Александр Усик по решению судей победил британца Тайсона Фьюри, одержав титул абсолютного чемпиона мира.

В начале боя, который проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди на Kingdom Arena, Фьюри пытался доминировать, находясь в центре площадки и сбивая темп украинца.

Мнения судей о победителе противостояния разделились. Усику предпочли двое из трех — 115:112, 114:113. Между тем, один из судей зафиксировал минимальную победу Фьюри — 114:113.

Такой результат сделал бой-реванш неотвратимым.

Украинец стал первым за 24 года абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он окончательно утвердился рядом с братьями Кличко в боксерском пантеоне Украины.

Также стало известно, что Александр Усик не смог принять участие в пресс-конференции после победы над Тайсоном Фьюри, поскольку был вынужден отправиться в больницу с подозрением на перелом челюсти.

Его соперник официально подтвердил эту информацию во время общения с журналистами.