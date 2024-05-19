Екатерина Усик, жена боксера Александра Усика, поздравила мужа с победой над Тайсоном Фьюри.
Екатерина Усик поблагодарила за поддержку Александра во время боя с Тайсоном Фьюри
Женщина в соцсети Instagram опубликовала кадр, на котором целует своего любимого и выразила благодарность за его поддержку.
Екатерина отметила, что весь мир увидел, что украинцы – это сильные люди. В то же время она поблагодарила всех за поддержку Александра во время боя с Тайсоном.
Что известно о поединке Усика с Фьюри
Украинский боксер тяжеловес Александр Усик по решению судей победил британца Тайсона Фьюри, одержав титул абсолютного чемпиона мира.
В начале боя, который проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди на Kingdom Arena, Фьюри пытался доминировать, находясь в центре площадки и сбивая темп украинца.
Мнения судей о победителе противостояния разделились. Усику предпочли двое из трех — 115:112, 114:113. Между тем, один из судей зафиксировал минимальную победу Фьюри — 114:113.
Такой результат сделал бой-реванш неотвратимым.
Украинец стал первым за 24 года абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он окончательно утвердился рядом с братьями Кличко в боксерском пантеоне Украины.
Также стало известно, что Александр Усик не смог принять участие в пресс-конференции после победы над Тайсоном Фьюри, поскольку был вынужден отправиться в больницу с подозрением на перелом челюсти.
Его соперник официально подтвердил эту информацию во время общения с журналистами.
Tyson Fury confirms that Usyk has gone to hospital with a suspected broken jaw 😮— IFL TV (@IFLTV) May 19, 2024
🎬 @MatchroomBoxing #FuryUsyk | #RingOfFire pic.twitter.com/dQa31HhLlG
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