Катерина Усик подякувала за підтримку Олександра під час бою з Тайсоном Ф’юрі

Жінка у соцмережі Instagram опублікувала кадр, на якому цілує свого коханого та висловила подяку за його підтримку.

Катерина зазначила, що увесь світ побачив, що українці це сильні люди. Водночас вона подякувала усім за підтримку Олександра під час бою з Тайсоном.

Дякую всім за підтримку, за віру в нас. Це дуже важливо! Кожен день доводити, що українці — це сильні та вільні люди. Разом ми сила. Увесь світ це бачить. Слава українському народу. Слава всім, хто захищає– поділилася дружина Усика Поширити

Що відомо про поєдинок Усика з Ф'юрі

Український боксер важковаговик Олександр Усик за рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі, здобувши титул абсолютного чемпіона світу.

На початку бою, який проходив у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на Kingdom Arena, Ф'юрі намагався домінувати, перебуваючи у центрі майданчика та збиваючи темп українця.

Думки суддів щодо переможця протистояння розділилися. Усику віддали перевагу двоє з трьох — 115:112, 114:113. Тим часом один із суддів зафіксував мінімальну перемогу Ф'юрі — 114:113.

Такий результат зробив бій-реванш невідворотним.

Українець став першим за 24 роки абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Він остаточно утвердився поруч із братами Кличками в боксерському пантеоні України.

Також стало відомо, що Олександр Усик не зміг взяти участь у пресконференції після перемоги над Тайсоном Ф'юрі, оскільки був змушений вирушити до лікарні з підозрою на перелом щелепи.

Його суперник офіційно підтвердив цю інформацію під час спілкування з журналістами.