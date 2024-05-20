Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу після перемоги над Фʼюрі

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії після перемоги над Тайсоном Ф'юрі
Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу
Українець Олександр Усик обійшов абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі, японця Наоя Іноуе (26-0, 23 КО) та чемпіона WBC, WBO, WBA у напівсередній вазі Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО).
Рейтинг P4P від The Ring:
(3) Олександр Усик
(1) Наоя Іноуе
(2) Теренс Кроуфорд
(4) Сауль Альварес
(5) Артур Бетербієв
(6) Дмитро Бівол
(7) Еррол Спенс
(8) Джервонта Девіс
(9) Джессі Родрігес
(10) Дзунто Накатані
Що відомо про поєдинок Усика з Ф'юрі
Український боксер важковаговик Олександр Усик за рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі, здобувши титул абсолютного чемпіона світу.
На початку бою, який проходив у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на Kingdom Arena, Ф'юрі намагався домінувати, перебуваючи у центрі майданчика та збиваючи темп українця.
Думки суддів щодо переможця протистояння розділилися. Усику віддали перевагу двоє з трьох — 115:112, 114:113. Тим часом один із суддів зафіксував мінімальну перемогу Ф'юрі — 114:113.
Такий результат зробив бій-реванш невідворотним.
Українець став першим за 24 роки абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Він остаточно утвердився поруч із братами Кличками в боксерському пантеоні України.
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