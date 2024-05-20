Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу після перемоги над Фʼюрі

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії після перемоги над Тайсоном Ф'юрі

Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу

Українець Олександр Усик обійшов абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі, японця Наоя Іноуе (26-0, 23 КО) та чемпіона WBC, WBO, WBA у напівсередній вазі Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО).

Рейтинг P4P від The Ring:

(3) Олександр Усик (1) Наоя Іноуе (2) Теренс Кроуфорд (4) Сауль Альварес (5) Артур Бетербієв (6) Дмитро Бівол (7) Еррол Спенс (8) Джервонта Девіс (9) Джессі Родрігес (10) Дзунто Накатані

Фото — ringtv.com

Що відомо про поєдинок Усика з Ф'юрі

Український боксер важковаговик Олександр Усик за рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі, здобувши титул абсолютного чемпіона світу.

На початку бою, який проходив у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на Kingdom Arena, Ф'юрі намагався домінувати, перебуваючи у центрі майданчика та збиваючи темп українця.

Tyson Fury stuns Oleksandr Usyk in Round 6 🥊 #FuryUsyk pic.twitter.com/o0t0yo2lXt — bjpenndotcom (@bjpenndotcom) May 18, 2024

Думки суддів щодо переможця протистояння розділилися. Усику віддали перевагу двоє з трьох — 115:112, 114:113. Тим часом один із суддів зафіксував мінімальну перемогу Ф'юрі — 114:113.

Такий результат зробив бій-реванш невідворотним.