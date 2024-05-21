Бой Усик - Фьюри. Почему украинского чемпиона отстранили от бокса

Абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александра Усика отстранили от бокса после боя с Тайсоном Фьюри
Почему Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
В профиле Усика отмечено, что действие его профессиональной боксерской лицензии приостановлено до 2 июля Британской комиссией по боксу (BBBoC).
Причиной такого решения стали повреждения, полученные украинским боксером в бою за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе против Тайсона Фьюри. После поединка Усика доставили в больницу с подозрением на перелом челюсти и наложили ему на бровь четыре шва.
Лицензия украинца будет возобновлена сразу после восстановления от травм и успешного прохождения медосмотра.
Что известно о поединке Усика с Фьюри
Украинский боксер тяжеловес Александр Усик по решению судей победил британца Тайсона Фьюри, одержав титул абсолютного чемпиона мира.
В начале боя, который проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди на Kingdom Arena, Фьюри пытался доминировать, находясь в центре площадки и сбивая темп украинца.
Мнения судей о победителе противостояния разделились. Усику предпочли двое из трех — 115:112, 114:113. Между тем, один из судей зафиксировал минимальную победу Фьюри — 114:113.
Такой результат сделал бой-реванш неотвратимым.
Украинец стал первым за 24 года абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он окончательно утвердился рядом с братьями Кличко в боксерском пантеоне Украины.
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