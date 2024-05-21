Бій Усик — Фʼюрі. Чому українського чемпіона відсторонили від боксу

Абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика відсторонили від боксу після бою з Тайсоном Ф’юрі
Чому Усика відсторонили від боксу після бою з Фʼюрі
У профілі Усика зазначено, що дію його професійної боксерської ліцензії призупинено до 2 липня Британською комісією з питань боксу (BBBoC).
Причиною такого рішення стали ушкодження, які український боксер отримав у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Тайсона Ф'юрі. Після поєдинку Усика доправили до лікарні з підозрою на перелом щелепи та наклали йому на брову чотири шви.
Ліцензію українця буде відновлено одразу після відновлення від травм та успішного проходження медогляду.
Що відомо про поєдинок Усика з Ф'юрі
Український боксер важковаговик Олександр Усик за рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі, здобувши титул абсолютного чемпіона світу.
На початку бою, який проходив у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на Kingdom Arena, Ф'юрі намагався домінувати, перебуваючи у центрі майданчика та збиваючи темп українця.
Думки суддів щодо переможця протистояння розділилися. Усику віддали перевагу двоє з трьох — 115:112, 114:113. Тим часом один із суддів зафіксував мінімальну перемогу Ф'юрі — 114:113.
Такий результат зробив бій-реванш невідворотним.
Українець став першим за 24 роки абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Він остаточно утвердився поруч із братами Кличками в боксерському пантеоні України.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-