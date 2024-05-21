Бій Усик — Фʼюрі. Чому українського чемпіона відсторонили від боксу
Категорія
Спорт
Дата публікації

Бій Усик — Фʼюрі. Чому українського чемпіона відсторонили від боксу

усик
Джерело:  BoxingScene

Абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика відсторонили від боксу після бою з Тайсоном Ф’юрі

Чому Усика відсторонили від боксу після бою з Фʼюрі

У профілі Усика зазначено, що дію його професійної боксерської ліцензії призупинено до 2 липня Британською комісією з питань боксу (BBBoC). 

Фото — boxrec.com

Причиною такого рішення стали ушкодження, які український боксер отримав у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Тайсона Ф'юрі. Після поєдинку Усика доправили до лікарні з підозрою на перелом щелепи та наклали йому на брову чотири шви. 

Ліцензію українця буде відновлено одразу після відновлення від травм та успішного проходження медогляду. 

Що відомо про поєдинок Усика з Ф'юрі

Український боксер важковаговик Олександр Усик за рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі, здобувши титул абсолютного чемпіона світу. 

На початку бою, який проходив у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на Kingdom Arena, Ф'юрі намагався домінувати, перебуваючи у центрі майданчика та збиваючи темп українця.

Думки суддів щодо переможця протистояння розділилися. Усику віддали перевагу двоє з трьох — 115:112, 114:113. Тим часом один із суддів зафіксував мінімальну перемогу Ф'юрі — 114:113.

Такий результат зробив бій-реванш невідворотним.

Українець став першим за 24 роки абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Він остаточно утвердився поруч із братами Кличками в боксерському пантеоні України.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик — абсолютний чемпіон світу. Найкращі моменти бою століття
Усик проти Ф'юрі
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Ф'юрі неочікувано пояснив свою поразку Усику війною в Україні
Тайсон Ф'юрі
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу після перемоги над Фʼюрі
усик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?