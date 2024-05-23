Украинец Усик снимется в голливудском блокбастере вместе с Двейном Джонсоном
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Украинец Усик снимется в голливудском блокбастере вместе с Двейном Джонсоном

Александр Усик
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Источник:  online.ua

Украинский боксер Александр Усик сыграет чемпиона мира по кикбоксингу Игоря Волчанина.

Боксер Александр Усик сыграет роль украинского бойца ММА Игоря Волчанина

Культовый украинский боксер Александр Усик, ставший абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе, снимется в американской драме Smashing Machine ("Крушащая машина"). Его партнером станет актер и реслер WWE Двейн "Скала" Джонсон.

Как пишет IMBD, Smashing Machine – автобиографическая драма, в которой будет изображена история жизни бывшего звездного бойца UFC Марка Керра. Его в фильме сыграет "Скала".

Усик сыграет роль украинского бойца ММА Игоря Волчанчина. За время своей спортивной карьеры Волчанчин дважды встречался в поединке с Кэрром.

В первом бою украинец победил соперника нокаутом, но поединок был аннулирован из-за применения запрещенных ударов. Во втором бою Игорь победил по единогласному решению судей.

В картине также снимутся известные актеры Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер и Зоя Косович.

Режиссером фильма станет Банн Сафди. Премьера фильма запланирована на 2025 год.

К слову, у Усика актерский опыт. В 2017 году боксер снялся в спортивной драме "Правило боя" режиссера Алексея Шапареева. Украинец сыграл эпизодическую роль. А также в документальном фильме Папаченко 2019 года.

В команде Усика раскрыли планы украинца после победы над Фьюри

18 мая в Саудовской Аравии Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей и завладел всеми титулами сверхтяжелого веса.

Украинец стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе с 1999 года. Ожидается, что боксеры проведут реванш в октябре.

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас высказался о дальнейших планах спортсмена.

Мы будем говорить с людьми из Саудовской Аравии, чтобы узнать их планы относительно Александра. Конечно, спросим и Усика, что он собирается делать дальше после его боя с Фьюри, – сказал Климас.

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