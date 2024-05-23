Украинский боксер Александр Усик сыграет чемпиона мира по кикбоксингу Игоря Волчанина.
Боксер Александр Усик сыграет роль украинского бойца ММА Игоря Волчанина
Культовый украинский боксер Александр Усик, ставший абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе, снимется в американской драме Smashing Machine ("Крушащая машина"). Его партнером станет актер и реслер WWE Двейн "Скала" Джонсон.
Как пишет IMBD, Smashing Machine – автобиографическая драма, в которой будет изображена история жизни бывшего звездного бойца UFC Марка Керра. Его в фильме сыграет "Скала".
Усик сыграет роль украинского бойца ММА Игоря Волчанчина. За время своей спортивной карьеры Волчанчин дважды встречался в поединке с Кэрром.
В первом бою украинец победил соперника нокаутом, но поединок был аннулирован из-за применения запрещенных ударов. Во втором бою Игорь победил по единогласному решению судей.
В картине также снимутся известные актеры Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер и Зоя Косович.
Режиссером фильма станет Банн Сафди. Премьера фильма запланирована на 2025 год.
К слову, у Усика актерский опыт. В 2017 году боксер снялся в спортивной драме "Правило боя" режиссера Алексея Шапареева. Украинец сыграл эпизодическую роль. А также в документальном фильме Папаченко 2019 года.
В команде Усика раскрыли планы украинца после победы над Фьюри
18 мая в Саудовской Аравии Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей и завладел всеми титулами сверхтяжелого веса.
Украинец стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе с 1999 года. Ожидается, что боксеры проведут реванш в октябре.
Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас высказался о дальнейших планах спортсмена.
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