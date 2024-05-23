Усик может сохранить пояс чемпиона мира к реваншу Фьюри

Александр Усик может сохранить свой титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе к матчу-реваншу с Тайсоном Фьюри.

Промоутер Усика подтвердил намерение сохранить четыре пояса перед реваншем из Фьюри

Украинский боксер объединил все четыре основных титула в сверхтяжелом весе, одолев Фьюри. Но после объявления о реванше Усик оказался перед угрозой потери пояса IBF, поскольку не провел обязательную защиту титула в бою с Филиппом Хрговичем согласно требованиям организации.

Однако президент федерации Дэрил Пиплз сообщил, что его организация может рассмотреть обращение от представителей Усика относительно отсрочки обязательной защиты, но до сих пор команда украинца не обращалась в федерацию с такой просьбой.

После заявления Пиплза, промоутер Усика Александр Красюк прокомментировал ситуацию и публично заявил о намерениях команды.

Конечно, мы будем просить IBF об исключении, — сказал Красюк. Поделиться

Ожидалось, что если IBF уволит пояс Усика, чемпионский титул будет стоять на кону боя Хрговича и Даниэля Дюбуа 1 июня. Учитывая заявление промоутера и Пиплза, Усик все же имеет шансы сохранить все четыре титула до реванша с Фьюри.

Что известно о поединке Усика с Фьюри

Украинский боксер тяжеловес Александр Усик по решению судей победил британца Тайсона Фьюри, одержав титул абсолютного чемпиона мира.

В начале боя, который проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди на Kingdom Arena, Фьюри пытался доминировать, находясь в центре площадки и сбивая темп украинца.

Tyson Fury stuns Oleksandr Usyk in Round 6 🥊 #FuryUsyk pic.twitter.com/o0t0yo2lXt — bjpenndotcom (@bjpenndotcom) May 18, 2024

Мнения судей о победителе противостояния разделились. Усику предпочли двое из трех — 115:112, 114:113. Между тем, один из судей зафиксировал минимальную победу Фьюри — 114:113.

Такой результат сделал бой-реванш неотвратимым.