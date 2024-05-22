В команде Усика раскрыли планы украинца после победы над Фьюри

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас высказался о дальнейших планах спортсмена.
Что известно о дальнейших планах Усика
Напомним, 18 мая в Саудовской Аравии Усик победил Фьюри раздельным решением судей и завладел всеми титулами сверхтяжелого веса.
Украинец стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе с 1999 года. Ожидается, что боксеры проведут реванш в октябре.
Камару Усман хотел бы увидеть поединок Александра Усика против Фрэнсиса Нганну
Следует отметить, что Нганну уже сражался с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Он проиграл оба боя, хотя в поединке с Тайсоном был близок к победе, отправив его в нокдаун.
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