В команде Усика раскрыли планы украинца после победы над Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации

В команде Усика раскрыли планы украинца после победы над Фьюри

Усик
Читати українською

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас высказался о дальнейших планах спортсмена.

Что известно о дальнейших планах Усика

Мы будем говорить с людьми из Саудовской Аравии, чтобы узнать их планы относительно Александра. Конечно, спросим и Усика, что он собирается делать дальше после его боя с Фьюри, — сказал Климас.

Напомним, 18 мая в Саудовской Аравии Усик победил Фьюри раздельным решением судей и завладел всеми титулами сверхтяжелого веса.

Украинец стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе с 1999 года. Ожидается, что боксеры проведут реванш в октябре.

Камару Усман хотел бы увидеть поединок Александра Усика против Фрэнсиса Нганну

Я знаю, это безумие, но я хотел бы увидеть бой Усика против Фрэнсиса Нганну. Да, Александр преподавал урок всем предыдущим соперникам, но Нганну — лучший панчер на планете. Я хотел бы увидеть, как Усик справится с таким оппонентом, — заявил Усман.

Следует отметить, что Нганну уже сражался с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Он проиграл оба боя, хотя в поединке с Тайсоном был близок к победе, отправив его в нокдаун.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Жена Александра Усика трогательно поздравила мужа с победой
Екатерина Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Бой Усик - Фьюри. Почему украинского чемпиона отстранили от бокса
усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Легенда UFC Усман предложил неожиданного соперника для Усика после боя с Фьюри
Усик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?