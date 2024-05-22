В команде Усика раскрыли планы украинца после победы над Фьюри

Что известно о дальнейших планах Усика

Мы будем говорить с людьми из Саудовской Аравии, чтобы узнать их планы относительно Александра. Конечно, спросим и Усика, что он собирается делать дальше после его боя с Фьюри, — сказал Климас. Поделиться

Напомним, 18 мая в Саудовской Аравии Усик победил Фьюри раздельным решением судей и завладел всеми титулами сверхтяжелого веса.

Украинец стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе с 1999 года. Ожидается, что боксеры проведут реванш в октябре.

Камару Усман хотел бы увидеть поединок Александра Усика против Фрэнсиса Нганну

Я знаю, это безумие, но я хотел бы увидеть бой Усика против Фрэнсиса Нганну. Да, Александр преподавал урок всем предыдущим соперникам, но Нганну — лучший панчер на планете. Я хотел бы увидеть, как Усик справится с таким оппонентом, — заявил Усман. Поделиться

Следует отметить, что Нганну уже сражался с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Он проиграл оба боя, хотя в поединке с Тайсоном был близок к победе, отправив его в нокдаун.