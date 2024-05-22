У команді Усика розкрили плани українця після перемоги над Ф'юрі

Що відомо про подальші плани Усика

Ми говоритимемо з людьми з Саудівської Аравії, щоб дізнатися про їхні плани щодо Олександра. Звичайно, запитаємо і Усика, що він збирається робити далі після його бою з Ф'юрі, — сказав Клімас. Поширити

Нагадаємо, 18 травня в Саудівській Аравії Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів і заволодів усіма титулами надважкої ваги.

Українець став першим абсолютним чемпіоном у суперважкому дивізіоні з 1999 року. Очікується, що боксери проведуть реванш у жовтні.

Камару Усман хотів би побачити поєдинок Олександра Усика проти Френсіса Нганну

Я знаю, це божевілля, але я хотів би побачити бій Усика проти Френсіса Нганну. Так, Олександр викладав урок усім попереднім суперникам, але Нганну — найкращий панчер на планеті. Я хотів би побачити, як Усик впорається з таким опонентом, — заявив Усман. Поширити

Слід зазначити, що Нганну вже бився з Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі. Він програв обидва бої, хоча у поєдинку з Тайсоном був близький до перемоги, відправивши його у нокдаун.