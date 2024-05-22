У команді Усика розкрили плани українця після перемоги над Ф'юрі

Менеджер українського боксера Олександра Усика Егіс Клімас висловився про подальші плани спортсмена.
Що відомо про подальші плани Усика
Нагадаємо, 18 травня в Саудівській Аравії Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів і заволодів усіма титулами надважкої ваги.
Українець став першим абсолютним чемпіоном у суперважкому дивізіоні з 1999 року. Очікується, що боксери проведуть реванш у жовтні.
Камару Усман хотів би побачити поєдинок Олександра Усика проти Френсіса Нганну
Слід зазначити, що Нганну вже бився з Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі. Він програв обидва бої, хоча у поєдинку з Тайсоном був близький до перемоги, відправивши його у нокдаун.
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