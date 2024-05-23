Усик може зберегти пояс чемпіона світу до реваншу Фʼюрі

Олександр Усик може зберегти свій титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі до матчу-реваншу з Тайсоном Ф'юрі.

Промоутер Усика підтвердив намір зберегти чотири пояси перед реваншем з Ф'юрі

Український боксер об'єднав усі чотири основних титули в надважкій вазі, здолавши Ф'юрі. Але після оголошення про реванш Усик опинився перед загрозою втрати поясу IBF, оскільки не провів обов'язковий захист титулу в бою з Філіпом Хрговичем згідно з вимогами організації.

Проте президент федерації Деріл Піплз повідомив, що його організація може розглянути звернення від представників Усика щодо відтермінування обов'язкового захисту, але досі команда українця не зверталась до федерації з таким проханням.

Після заяви Піплза промоутер Усика Олександр Красюк прокоментував ситуацію та публічно заявив про наміри команди.

Звичайно, ми проситимемо IBF про виняток, — сказав Красюк. Поширити

Очікувалось, що якщо IBF звільнить пояс Усика, чемпіонський титул стоятиме на кону бою Хрговича та Даніеля Дюбуа 1 червня. З огляду на заяву промоутера та Піплза, Усик все ж має шанси зберегти усі чотири титули до реваншу з Ф'юрі.

Що відомо про поєдинок Усика з Ф'юрі

Український боксер важковаговик Олександр Усик за рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі, здобувши титул абсолютного чемпіона світу.

На початку бою, який проходив у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на Kingdom Arena, Ф'юрі намагався домінувати, перебуваючи у центрі майданчика та збиваючи темп українця.

Tyson Fury stuns Oleksandr Usyk in Round 6 🥊 #FuryUsyk pic.twitter.com/o0t0yo2lXt — bjpenndotcom (@bjpenndotcom) May 18, 2024

Думки суддів щодо переможця протистояння розділилися. Усику віддали перевагу двоє з трьох — 115:112, 114:113. Тим часом один із суддів зафіксував мінімальну перемогу Ф'юрі — 114:113.

Такий результат зробив бій-реванш невідворотним.