Усик може зберегти пояс чемпіона світу до реваншу Фʼюрі

Олександр Усик може зберегти свій титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі до матчу-реваншу з Тайсоном Ф'юрі.
Промоутер Усика підтвердив намір зберегти чотири пояси перед реваншем з Ф'юрі
Український боксер об'єднав усі чотири основних титули в надважкій вазі, здолавши Ф'юрі. Але після оголошення про реванш Усик опинився перед загрозою втрати поясу IBF, оскільки не провів обов'язковий захист титулу в бою з Філіпом Хрговичем згідно з вимогами організації.
Проте президент федерації Деріл Піплз повідомив, що його організація може розглянути звернення від представників Усика щодо відтермінування обов'язкового захисту, але досі команда українця не зверталась до федерації з таким проханням.
Після заяви Піплза промоутер Усика Олександр Красюк прокоментував ситуацію та публічно заявив про наміри команди.
Очікувалось, що якщо IBF звільнить пояс Усика, чемпіонський титул стоятиме на кону бою Хрговича та Даніеля Дюбуа 1 червня. З огляду на заяву промоутера та Піплза, Усик все ж має шанси зберегти усі чотири титули до реваншу з Ф'юрі.
Що відомо про поєдинок Усика з Ф'юрі
Український боксер важковаговик Олександр Усик за рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі, здобувши титул абсолютного чемпіона світу.
На початку бою, який проходив у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на Kingdom Arena, Ф'юрі намагався домінувати, перебуваючи у центрі майданчика та збиваючи темп українця.
Думки суддів щодо переможця протистояння розділилися. Усику віддали перевагу двоє з трьох — 115:112, 114:113. Тим часом один із суддів зафіксував мінімальну перемогу Ф'юрі — 114:113.
Такий результат зробив бій-реванш невідворотним.
Українець став першим за 24 роки абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Він остаточно утвердився поруч із братами Кличками в боксерському пантеоні України.
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