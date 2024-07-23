Боец "Азова" Александр "Сэй" Лаптий сыграл роль в видеоигре S.T.A.L.K.E.R. 2 — видео

Александр "Сэй" Лаптий рассказал о съемках в видеоигре S.T.A.L.K.E.R. 2

По словам Александра, еще до полномасштабной войны он получил в мессенджере предложение от кастинг-директора проекта S.T.A.L.K.E.R. 2 принять участие в создании сиквела культовой видеоигры о Чернобыльской зоне отчуждения. Актер стал моделью для 3D-анимации одного из ключевых персонажей.

Это довольно интересный процесс, значительно отличающийся от кино. В отличие от привычного для меня кинопроцесса, где было «Камера, мотор!» и сразу заходишь в кадр, здесь все начиналось от калибровки. У меня было куча маркеров, а по периметру располагалось множество камер — и чтобы они тебя схватили, нужно совершить целый ритуал со сменой поз. Это была для меня новая красочка в профессии , — поделился "Сэй". Поделиться

В гражданской жизни Лаптий — актер театра и кино. В его наследии — такие известные украинские фильмы и сериалы, как "И будут люди", "Пес", "Крипосна", "Захар Беркут", "Черкассы" и т.д.

Однако команда успела провести всего несколько съемочных дней, когда началась полномасштабная война. Летом 2023 года Александр Лаптий мобилизовался в ряды бригады "Азов":

Я понял, что эта война скоро не закончится. Уже год, как я встал в ряды бригады «Азов». Прежде всего, я гражданин своего государства, а обязанности гражданина — защищать его территориальную целостность, независимо от профессии. Поделиться

В ноябре 2023-го работа Александра над видеоигрой возобновилась. Командование позволило ему отлучиться от службы для создания озвучки.

Муж поделился, что при создании сиквела до последнего сохранялась сюжетная интрига: накануне каждого съемочного дня ему присылали часть сценария.

Я думал, что мне будет неинтересно играть, потому что я узнаю весь сюжет. Полного геймплея я до сих пор не знаю — только линию своего персонажа и несколько вариантов концовки, — подчеркнул Лаптий. Поделиться

В заключение "Сэй" шутя выразил надежду "дожить до релиза". Игра выйдет 5 сентября 2024 года.

Что известно о новой игре S.T.A.L.K.E.R. 2

Играя за главного героя, по имени Скиф, игроки будут исследовать зону, полную мутантов, радиации и вражеских группировок.

В трейлере под названием "Время возможностей" можно увидеть новые необычные локации, встречи с мутантами и "архианомалиями", а также пункты, где можно отдохнуть и подготовиться к следующей напряженной миссии.

Игра станет продолжением серии игр STALKER, события которых происходят в наши дни в Чернобыльской зоне отчуждения, где после выброса радиации начали появляться аномалии.

Разработчики отмечают, что для прохождения игры понадобится около 40 часов, а в основной сюжетной линии будет четыре вариата конечности.