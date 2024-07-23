Боец "Азова" Александр "Сэй" Лаптий сыграл роль в видеоигре S.T.A.L.K.E.R. 2 — видео

Военный 12-й бригады специального назначения "Азов" Александр Лаптий сыграл одну из главных ролей в будущем сиквеле культовой украинской игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля".
Главные тезисы
- Александр Лаптий из бригады “Азов” сыграл ключевую роль в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля и рассказал о своем участии в съемках.
- S.T.A.L.K.E.R. 2 представит игрокам новые локации, мутантов, радиацию и аномалии, обещая около 40 часов геймплея и четыре варианта окончания сюжета.
- Александр Лаптий описал особенности работы над 3D-анимацией для игры, отметив важность калибровки и ритуала перед съемками.
- Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 обещают увлекательное погружение в Чернобыльскую зону отчуждения с непредсказуемыми сюжетными поворотами.
Александр "Сэй" Лаптий рассказал о съемках в видеоигре S.T.A.L.K.E.R. 2
По словам Александра, еще до полномасштабной войны он получил в мессенджере предложение от кастинг-директора проекта S.T.A.L.K.E.R. 2 принять участие в создании сиквела культовой видеоигры о Чернобыльской зоне отчуждения. Актер стал моделью для 3D-анимации одного из ключевых персонажей.
В гражданской жизни Лаптий — актер театра и кино. В его наследии — такие известные украинские фильмы и сериалы, как "И будут люди", "Пес", "Крипосна", "Захар Беркут", "Черкассы" и т.д.
Однако команда успела провести всего несколько съемочных дней, когда началась полномасштабная война. Летом 2023 года Александр Лаптий мобилизовался в ряды бригады "Азов":
В ноябре 2023-го работа Александра над видеоигрой возобновилась. Командование позволило ему отлучиться от службы для создания озвучки.
Муж поделился, что при создании сиквела до последнего сохранялась сюжетная интрига: накануне каждого съемочного дня ему присылали часть сценария.
В заключение "Сэй" шутя выразил надежду "дожить до релиза". Игра выйдет 5 сентября 2024 года.
Что известно о новой игре S.T.A.L.K.E.R. 2
Играя за главного героя, по имени Скиф, игроки будут исследовать зону, полную мутантов, радиации и вражеских группировок.
В трейлере под названием "Время возможностей" можно увидеть новые необычные локации, встречи с мутантами и "архианомалиями", а также пункты, где можно отдохнуть и подготовиться к следующей напряженной миссии.
Игра станет продолжением серии игр STALKER, события которых происходят в наши дни в Чернобыльской зоне отчуждения, где после выброса радиации начали появляться аномалии.
Разработчики отмечают, что для прохождения игры понадобится около 40 часов, а в основной сюжетной линии будет четыре вариата конечности.
PC Gaming Show признал "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" самой ожидаемой игрой 2024 года.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-