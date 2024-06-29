Бойцы 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" в результате успешной контратаки откинули оккупантов преступной армии РФ от Тернов и Ямполевки Донецкой области.

Что известно об успехах бойцов "Азова" в районе Тернов

В результате успешной операции, проведенной 12-й бригадой специального назначения "Азов", 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой и смежными подразделениями, Силы обороны отбросили врага от Тернов и Ямполевки и закрепились на уволенных позициях, - говорится в сообщении спецбригады. ”. Поделиться

Отмечается, что подразделения оккупационной армии РФ в районе Тернов и Ямполевки понесли тяжелые потери.

Были уничтожены десятки единиц вражеской техники и сотни русских окупантов.

"Азов" показал видео только отраженных позиций вблизи Тернов, где российские военные штурмуют утраченные окопы, действуя хаотично и без всякого плана.

В частности, на кадрах, записанных на экшн-камеру бойца 12-й бригады специального назначения "Азов", ликвидация оккупанта на подступах к недавно отраженным Силами обороны позициям.

Что известно о других успехах ВСУ на фронте

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), украинские военные по результатам успешных контратак продвинулись в центре Волчанская Харьковской области.

О продвижении украинских военных заявил командир беспилотного батальона, действующего в Харьковской области.

По его словам, ситуация в районе боевых действий в Харьковской области стабилизировалась.

РФ в этом направлении применяет плохо укомплектованные штурмовые подразделения и регулярные войска.

оккупанты быстро восполняют свои потери в этом районе. Кроме того, россияне пытаются дистанционно минировать территорию в этом направлении.

В ISW также оценили информацию о вероятной потере оккупационной армией РФ почти всей 83-й воздушно-десантной бригады в Харьковской области.

По мнению аналитиков, это заявление не имеет подтверждений и очевидно его преувеличено.