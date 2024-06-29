Бойцы "Азова" обнародовали кадры успешных боев под Тернами Донецкой области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы "Азова" обнародовали кадры успешных боев под Тернами Донецкой области — видео

Военные ВСУ
Читати українською
Источник:  АЗОВ

Бойцы 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" в результате успешной контратаки откинули оккупантов преступной армии РФ от Тернов и Ямполевки Донецкой области.

Главные тезисы

  • Бойцы 12-й бригады спецназначения НГУ “Азов” успешно отбили позиции оккупантов РФ в районе Тернов и Ямполевки Донецкой области, нанеся врагу тяжелые потери.
  • Аналитическая информация из Института изучения войны предоставляет понимание современной ситуации на фронте и успехов украинских военных.
  • В Харьковской области украинские военные продвигаются вперед после успешных контратак, стабилизируется ситуация в районе боевых действий.
  • Оккупанты используют плохо укомплектованные штурмовые подразделения и регулярные войска, но сталкиваются с успешным сопротивлением украинских сил.
  • Информация о потере оккупационной армией РФ 83-й воздушно-десантной бригады в Харьковской области вызвала противоречивые оценки, аналитики считают это преувеличением.

Что известно об успехах бойцов "Азова" в районе Тернов

В результате успешной операции, проведенной 12-й бригадой специального назначения "Азов", 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой и смежными подразделениями, Силы обороны отбросили врага от Тернов и Ямполевки и закрепились на уволенных позициях, - говорится в сообщении спецбригады. ”.

Отмечается, что подразделения оккупационной армии РФ в районе Тернов и Ямполевки понесли тяжелые потери.

Были уничтожены десятки единиц вражеской техники и сотни русских окупантов.

"Азов" показал видео только отраженных позиций вблизи Тернов, где российские военные штурмуют утраченные окопы, действуя хаотично и без всякого плана.

В частности, на кадрах, записанных на экшн-камеру бойца 12-й бригады специального назначения "Азов", ликвидация оккупанта на подступах к недавно отраженным Силами обороны позициям.

Что известно о других успехах ВСУ на фронте

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), украинские военные по результатам успешных контратак продвинулись в центре Волчанская Харьковской области.

О продвижении украинских военных заявил командир беспилотного батальона, действующего в Харьковской области.

По его словам, ситуация в районе боевых действий в Харьковской области стабилизировалась.

РФ в этом направлении применяет плохо укомплектованные штурмовые подразделения и регулярные войска.

оккупанты быстро восполняют свои потери в этом районе. Кроме того, россияне пытаются дистанционно минировать территорию в этом направлении.

В ISW также оценили информацию о вероятной потере оккупационной армией РФ почти всей 83-й воздушно-десантной бригады в Харьковской области.

По мнению аналитиков, это заявление не имеет подтверждений и очевидно его преувеличено.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ поразили ракетами ATACMS центр космической связи РФ в Крыму — спутниковые снимки
Центр космической связи под Евпаторией
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили 7 танков, 57 артсистем и более 1000 солдат РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Западные аналитики указали на преимущества ВСУ над армией РФ
Военные ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?