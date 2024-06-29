Бойцы 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" в результате успешной контратаки откинули оккупантов преступной армии РФ от Тернов и Ямполевки Донецкой области.
Главные тезисы
- Бойцы 12-й бригады спецназначения НГУ “Азов” успешно отбили позиции оккупантов РФ в районе Тернов и Ямполевки Донецкой области, нанеся врагу тяжелые потери.
- Аналитическая информация из Института изучения войны предоставляет понимание современной ситуации на фронте и успехов украинских военных.
- В Харьковской области украинские военные продвигаются вперед после успешных контратак, стабилизируется ситуация в районе боевых действий.
- Оккупанты используют плохо укомплектованные штурмовые подразделения и регулярные войска, но сталкиваются с успешным сопротивлением украинских сил.
- Информация о потере оккупационной армией РФ 83-й воздушно-десантной бригады в Харьковской области вызвала противоречивые оценки, аналитики считают это преувеличением.
Что известно об успехах бойцов "Азова" в районе Тернов
Отмечается, что подразделения оккупационной армии РФ в районе Тернов и Ямполевки понесли тяжелые потери.
Были уничтожены десятки единиц вражеской техники и сотни русских окупантов.
"Азов" показал видео только отраженных позиций вблизи Тернов, где российские военные штурмуют утраченные окопы, действуя хаотично и без всякого плана.
В частности, на кадрах, записанных на экшн-камеру бойца 12-й бригады специального назначения "Азов", ликвидация оккупанта на подступах к недавно отраженным Силами обороны позициям.
Что известно о других успехах ВСУ на фронте
По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), украинские военные по результатам успешных контратак продвинулись в центре Волчанская Харьковской области.
О продвижении украинских военных заявил командир беспилотного батальона, действующего в Харьковской области.
По его словам, ситуация в районе боевых действий в Харьковской области стабилизировалась.
РФ в этом направлении применяет плохо укомплектованные штурмовые подразделения и регулярные войска.
оккупанты быстро восполняют свои потери в этом районе. Кроме того, россияне пытаются дистанционно минировать территорию в этом направлении.
В ISW также оценили информацию о вероятной потере оккупационной армией РФ почти всей 83-й воздушно-десантной бригады в Харьковской области.
По мнению аналитиков, это заявление не имеет подтверждений и очевидно его преувеличено.
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