Бійці 12-ї бригади спецпризначення НГУ “Азов” в результаті успішної контратаки відкинули окупантів злочинної армії РФ від Тернів та Ямполівки на Донеччині.

Що відомо про успіхи бійців “Азову” в районі Тернів

В результаті успішної операції, проведеної 12-ю бригадою спеціального призначення "Азов", 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою та суміжними підрозділами, Сили оборони відкинули ворога від Тернів та Ямполівки і закріпились на звільнених позиціях, - йдеться у повідомленні спецбригади НГУ “Азов”. Поширити

Зазначається, що підрозділи окупаційної армії РФ в районі Тернів та Ямполівки понесли важкі втрати.

Було знищено десятки одиниць ворожої техніки та сотні російських окупантів.

"Азов" показав відео щойно відбитих позицій поблизу Тернів, де російські військові штурмують втрачені окопи, діючи хаотично і без будь-якого плану.

Зокрема, на кадрах, записаних на екшн-камеру бійця 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", ліквідація окупанта на підступах до нещодавно відбитих Силами оборони позицій.

Що відомо про інші успіхи ЗСУ на фронті

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), українські військові за результатами успішних контратак просунулись у центрі Вовчанська на Харківщині.

Про просування українських військових заявив командир безпілотного батальйону, який діє на Харківщині.

За його словами, ситуація в районі бойових дій на Харківщині стабілізувалась.

РФ на цьому напрямку застосовує погано укомплектовані штурмові підрозділи та регулярні війська.

Окупанти швидко поповнюють свої втрати в цьому районі. Крім того, росіяни намагаються дистанційно мінувати територію на цьому напрямку.

В ISW також оцінили інформацію про ймовірну втрату окупаційною армією РФ майже усієї 83-ї повітряно-десантної бригади на Харківщині.

На думку аналітиків, ця заява не має підтверджень і вочевидь її перебільшено.