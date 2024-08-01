У Туреччині пройшов взаємний обмін 26 ув'язнених з 7 країн — деталі

Національна розвідувальна організація Туреччини (MIT) провела наймасштабнішу операцію з обміну за останній період. Операція включала взаємний обмін загалом 26 особами, які перебували у в'язницях 7 різних країн (США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі) в Анкарі.
Головні тези:
- Наймасштабніший обмін ув'язненими в Туреччині, який охопив 26 осіб з 7 країн, включно з США, Німеччиною та Росією.
- Серед учасників обміну були репортер The Wall Street Journal та російський кілер.
- Організація МіТ забезпечила успішну посередницьку діяльність в обміні ув'язненими та забезпечила безпечний процес перевезення.
- Деякі звільнені особи були засуджені за кіберзлочини та статті, пов'язані із державною зрадою та екстремізмом, в інших країнах.
В Анкарі поміняли 26 ув'язнених з 7 країн
У рамках операції обміняні особи, перевезені до Туреччини загалом 7 літаками: 2 зі США та по 1 з Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Росії; 10 заручників було передано до Росії, 13 заручників до Німеччини та 3 заручників у США.
Крім путінського кілера Красикова, на свободу мають вийти й інші росіяни, які сиділи у в'язниці, зокрема, за кіберзлочини.
Серед звільнених людей також:
репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович,
морський піхотинець США Пол Вілан, які перебували у в'язниці в Російській Федерації,
громадянин Німеччини Ріко Крігер, який перебував у в'язниці в Білорусі,
російські дисиденти Ілля Яшин і Володимир Кара-Мурза.
За повідомленням Frankfurter Allgemeine Zeitung, канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні ввечері зробить заяву з приводу історичного обміну полоненими. За даними BILD, він хоче особисто прийняти заручників, звільнених Росією.
Ця операція увійшла в історію як наймасштабніший обмін заручниками між США, Росією і Німеччиною за останні роки. МІТ забезпечив створення каналів діалогу для цієї історичної операції. Сторони були об'єднані в Туреччині в липні 2024 року організацією MİT, яка ефективно використовує розвідувальну дипломатію. МІТ успішно здійснила свою посередницьку діяльність від початку і до кінця переговорів.
Через велику кількість заручників, які підлягали обміну, всі люди були виведені з літаків під наглядом співробітників MİT і переведені в безпечні зони.На місці представники всіх сторін підписали договір про обмін та задокументували стан здоров'я кожного учасника. Після цього всі вони були посаджені на літаки своїх країн.
Кого обміняли 1 серпня у Туреччині
Російська Федерація сьогодні провела обмін ув'язненими зі США та Німеччиною. Зокрема політв'язнів, яких утримували у РФ, обміняли на російських шпигунів.
За даними The Insider, Росія та Білорусь звільнили зокрема політв'язнів:
Іллю Яшина — суд Москви засудив його до 8,5 року колонії загального режиму за статтею про поширення "фейків" про російську армію, що стало на той момент найсуворішим вироком за цією статтею.
Володимира Кара-Мурзу — суд засудив активіста і публіциста до 25 років колонії за звинуваченням у поширенні "фейків" про армію, співпраці з небажаною організацією і держзраді.
Алсу Курмашеву — журналістку "радіо Свобода", яку засудили, бо вона не прийшла повідомити РФ, що вона можливий "іноагент".
Андрія Пивоварова — колишнього главу "Открытой России". Проти нього порушили кримінальну справу за статтею про здійснення діяльності небажаної організації.
Олега Орлова — кримінальну справу проти 70-річного правозахисника, голови "Меморіалу" порушили у 2023 році. Під час слідчих дій Орлову закинули написання статті, в якій він назвав бойові дії Росії в Україні "важким ударом по майбутньому країни".
Олександру Скочиленко затримали за нібито поширення в магазині "Перекресток" інформації про збройні сили РФ: дівчина вставляла замість цінників товарів повідомлення про загиблих під час обстрілу Маріупольського драмтеатру мирних жителів.
Лілію Чанишеву — колишню очільницю уфімського штабу Олексія Навального. Стала першою фігуранткою справи про створення "екстремістського співтовариства" після визнання таким ФБК і штабів Навального.
Ксенію Фадєєву — колишню голову штабу Навального в Томську. Було засуджено до 9 років колонії за обвинуваченням в організації діяльності екстремістського співтовариства з використанням службового становища.
Евана Гершковича — журналіста The Wall Street Journal, засудженого у Росії до 16 років колонії за статтею про шпигунство.
Ріко Крігера — колишнього співробітника німецького Червоного Хреста. Медик був затриманий у Білорусі. Його звинуватили за шістьма статтями: незаконні дії щодо вогнепальної зброї, приведення в непридатність транспорту або шляхів сполучення, створення екстремістського формування або участь у ньому, агентурна діяльність, найманство й акт тероризму. 30 липня 2024 року Олександр Лукашенко помилував Крігера.
Кевіна Ліка — 18-річний Лік став першим засудженим за держзраду школярем у Росії.
Демурі Вороніна — громадянина Росії та Німеччини, політолог, фігуранта справи журналіста Івана Сафронова. Звинуватили в тому, що він нібито отримував від Сафронова інформацію, яку потім продавав іноземним розвідкам.
Вадима Останіна — колишнього голову барнаульського штабу Навального.
Патріка Шьобеля — громадянина Німеччини. У січні 2024 року був затриманий у Пулково через шість мармеладок, у складі яких експерти виявили марихуану.
Пола Вілана — американського військовослужбовця та колишнього морського піхотинця. Заарештували 2018 року, коли він прилетів до Росії на весілля свого колишнього товариша по службі. У червні 2020 року його визнали винним у шпигунстві проти Росії та засудили до 16 років колонії суворого режиму.
Германа Мойжеса — юриста, ідеолог велоруху. Громадянин Німеччини та Росії. Його звинувачували в державній зраді.
Кого натомість отримала Росія
Вадим Красиков — найманий вбивця, який став виконавцем у низці замовних убивств, зокрема бізнесмена Олександра Козлова в Карелії 2007 року, бізнесмена Альберта Назранова, чеченського біженця Зелімхана Хангошвілі.
Після вбивства Хангошвілі Росія заперечувала будь-яку причетність до нього, але The Insider вдалося знайти справжнє ім'я "Соколова" і документи, що підтверджують його приналежність до спецслужб, після чого він дістав у Німеччині довічний термін. Після цього Путін перестав приховувати свій зв'язок із Красиковим, назвав убивцю "патріотом" і публічно заявив про своє бажання обміняти його на Евана Гершковича.
Подружжя Артем і Анна Дульцеви жили в Словенії, видаючи себе за громадян Аргентини на ім'я Людвіг Гіш і Марія Роза Майєр Муньос. Їх затримали в Любляні. З вивчених даних їхньої біографії, вони з більшим ступенем ймовірності належать до нелегалів ГРУ.
Павло Рубцов — агент ГРУ, який видавав себе за іспанського журналіста Пабло Гонсалеса, затримала Польща на польсько-українському кордоні і звинуватила у шпигунстві на користь Росії.
Роман Селезньов — російський хакер, який був засуджений у США до 27 років тюремного ув'язнення за шахрайство з використанням комп'ютерних технологій і крадіжку персональних даних.
Владислав Клюшин — Бостонський суд у США визнав його винним в інсайдерській торгівлі й призначив йому 9 років колонії.
Михайло Мікушин — у травні 2022 року суд у Норвегії висунув обвинувачення в шпигунстві.
Вадим Конощенок — один з учасників контрабандистської мережі "Сернія". Компанії, що входять у цю мережу, нелегально вивозили високотехнологічне обладнання зі США і через країни ЄС постачали його російським державним компаніям.
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