У Туреччині пройшов взаємний обмін 26 ув'язнених з 7 країн — деталі

Національна розвідувальна організація Туреччини (MIT) провела наймасштабнішу операцію з обміну за останній період. Операція включала взаємний обмін загалом 26 особами, які перебували у в'язницях 7 різних країн (США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі) в Анкарі.

В Анкарі поміняли 26 ув'язнених з 7 країн

У рамках операції обміняні особи, перевезені до Туреччини загалом 7 літаками: 2 зі США та по 1 з Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Росії; 10 заручників було передано до Росії, 13 заручників до Німеччини та 3 заручників у США.

Серед інших Росії буде передано "тиргартенського вбивцю" Вадима Красикова. Агент російських спецслужб був спійманий 2019 року після замовного вбивства в столиці Німеччини. Красиков застрелив громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі і був засуджений до довічного ув'язнення. Поширити

Крім путінського кілера Красикова, на свободу мають вийти й інші росіяни, які сиділи у в'язниці, зокрема, за кіберзлочини.

Серед звільнених людей також:

репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович,

морський піхотинець США Пол Вілан, які перебували у в'язниці в Російській Федерації,

громадянин Німеччини Ріко Крігер, який перебував у в'язниці в Білорусі,

російські дисиденти Ілля Яшин і Володимир Кара-Мурза.

За повідомленням Frankfurter Allgemeine Zeitung, канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні ввечері зробить заяву з приводу історичного обміну полоненими. За даними BILD, він хоче особисто прийняти заручників, звільнених Росією.

Ця операція увійшла в історію як наймасштабніший обмін заручниками між США, Росією і Німеччиною за останні роки. МІТ забезпечив створення каналів діалогу для цієї історичної операції. Сторони були об'єднані в Туреччині в липні 2024 року організацією MİT, яка ефективно використовує розвідувальну дипломатію. МІТ успішно здійснила свою посередницьку діяльність від початку і до кінця переговорів.

Через велику кількість заручників, які підлягали обміну, всі люди були виведені з літаків під наглядом співробітників MİT і переведені в безпечні зони.На місці представники всіх сторін підписали договір про обмін та задокументували стан здоров'я кожного учасника. Після цього всі вони були посаджені на літаки своїх країн.

Російський опозиціонер Ілля Яшин

Кого обміняли 1 серпня у Туреччині

Російська Федерація сьогодні провела обмін ув'язненими зі США та Німеччиною. Зокрема політв'язнів, яких утримували у РФ, обміняли на російських шпигунів.

За даними The Insider, Росія та Білорусь звільнили зокрема політв'язнів:

Іллю Яшина — суд Москви засудив його до 8,5 року колонії загального режиму за статтею про поширення "фейків" про російську армію, що стало на той момент найсуворішим вироком за цією статтею.

Володимира Кара-Мурзу — суд засудив активіста і публіциста до 25 років колонії за звинуваченням у поширенні "фейків" про армію, співпраці з небажаною організацією і держзраді.

Алсу Курмашеву — журналістку "радіо Свобода", яку засудили, бо вона не прийшла повідомити РФ, що вона можливий "іноагент".

Андрія Пивоварова — колишнього главу "Открытой России". Проти нього порушили кримінальну справу за статтею про здійснення діяльності небажаної організації.

Олега Орлова — кримінальну справу проти 70-річного правозахисника, голови "Меморіалу" порушили у 2023 році. Під час слідчих дій Орлову закинули написання статті, в якій він назвав бойові дії Росії в Україні "важким ударом по майбутньому країни".

Олександру Скочиленко затримали за нібито поширення в магазині "Перекресток" інформації про збройні сили РФ: дівчина вставляла замість цінників товарів повідомлення про загиблих під час обстрілу Маріупольського драмтеатру мирних жителів.

Лілію Чанишеву — колишню очільницю уфімського штабу Олексія Навального. Стала першою фігуранткою справи про створення "екстремістського співтовариства" після визнання таким ФБК і штабів Навального.

Ксенію Фадєєву — колишню голову штабу Навального в Томську. Було засуджено до 9 років колонії за обвинуваченням в організації діяльності екстремістського співтовариства з використанням службового становища.

Евана Гершковича — журналіста The Wall Street Journal, засудженого у Росії до 16 років колонії за статтею про шпигунство.

Ріко Крігера — колишнього співробітника німецького Червоного Хреста. Медик був затриманий у Білорусі. Його звинуватили за шістьма статтями: незаконні дії щодо вогнепальної зброї, приведення в непридатність транспорту або шляхів сполучення, створення екстремістського формування або участь у ньому, агентурна діяльність, найманство й акт тероризму. 30 липня 2024 року Олександр Лукашенко помилував Крігера.

Кевіна Ліка — 18-річний Лік став першим засудженим за держзраду школярем у Росії.

Демурі Вороніна — громадянина Росії та Німеччини, політолог, фігуранта справи журналіста Івана Сафронова. Звинуватили в тому, що він нібито отримував від Сафронова інформацію, яку потім продавав іноземним розвідкам.

Вадима Останіна — колишнього голову барнаульського штабу Навального.

Патріка Шьобеля — громадянина Німеччини. У січні 2024 року був затриманий у Пулково через шість мармеладок, у складі яких експерти виявили марихуану.

Пола Вілана — американського військовослужбовця та колишнього морського піхотинця. Заарештували 2018 року, коли він прилетів до Росії на весілля свого колишнього товариша по службі. У червні 2020 року його визнали винним у шпигунстві проти Росії та засудили до 16 років колонії суворого режиму.

Германа Мойжеса — юриста, ідеолог велоруху. Громадянин Німеччини та Росії. Його звинувачували в державній зраді.

Російський кілер Вадим Красиков

Кого натомість отримала Росія

Вадим Красиков — найманий вбивця, який став виконавцем у низці замовних убивств, зокрема бізнесмена Олександра Козлова в Карелії 2007 року, бізнесмена Альберта Назранова, чеченського біженця Зелімхана Хангошвілі.

Після вбивства Хангошвілі Росія заперечувала будь-яку причетність до нього, але The Insider вдалося знайти справжнє ім'я "Соколова" і документи, що підтверджують його приналежність до спецслужб, після чого він дістав у Німеччині довічний термін. Після цього Путін перестав приховувати свій зв'язок із Красиковим, назвав убивцю "патріотом" і публічно заявив про своє бажання обміняти його на Евана Гершковича.