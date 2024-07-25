Скільки українців повернули додому завдяки обмінам з РФ — дані СБУ

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ГУР МО та СБУ займаються поверненням військовослужбовців та цивільних осіб з російського полону.

Понад 3 тис осіб вдалося повернути в Україну з російського полону

Про це 25 липня розповів речник СБУ Артем Дехтяренко під час презентації державного проєкту “Хочу к своим”.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ГУР та СБУ займаються обмінами. Станом на сьогодні проведено 54 обміни під час яких вдалося повернути додому 3405 громадян. Ми працюємо над поверненням кожного. Важливо те, що ми працюємо не тільки над поверненням військовослужбовців, а й цивільних. Артем Дехтяренко Речник СБУ

Новий проєкт ГУР МО та СБУ “Хочу к своим” стане додатковою можливістю повернення українців з російського полону додому.

Речник СБУ зазначив, що під час обміну з РФ повертають не тільки окупантів, а й працівників російських спецслужб які тут працювали під прикриттям.

Що відомо про новий проєкт “Хочу к своим“

Державний проєкт “Хочу к своим” — це спільна робота Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України.

Він створений для стимулювання агентурної мережі РФ, яка працює на території України, до співпраці та добровільного припинення роботи на ворога в обмін на спеціальні умови.

Зазначимо, що дія проєкту також поширюватиметься на оточення колаборантів, які будуть анонімно надавати інформацію про діяльність ворожих агентів, прихильників «руського міра», які перебувають у процесі вербовки спецслужбами РФ, громадян Росії, які легально, чи нелегально перебувають на території України й хочуть виїхати в РФ.

У рамках реалізації проєкту працюватиме офіційний сайт, на якому працівниками ГУР МОУ та СБУ буде оприлюднюватися інформація про зрадників України.