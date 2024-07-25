"Хочу к своим”. ГУР та СБУ презентували спільний проєкт щодо виявлення ворожих агентів в Україні

25 липня Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Служба безпеки України розпочинають спільний державний проєкт — “Хочу к своим”.
Головні тези:
- Проєкт “Хочу к своим” спрямований на виявлення ворожих агентів РФ в Україні та організацію їхнього обміну.
- Інформація про колаборантів буде оприлюднюватися на спеціальному сайті проєкту для стимулювання співпраці та добровільного припинення співробітництва з ворогами.
- Зусилля українських спецслужб спрямовані на боротьбу з агентурною діяльністю РФ та спонукання росіян до тиску на власну владу для організації обмінів.
Як працюватиме проєкт “Хочу к своим”
Метою проєкту є стимулювання агентурної мережі РФ, яка працює на території України, до співпраці та добровільного припинення роботи на ворога в обмін на спеціальні умови.
Дія проекту також поширюватиметься на оточення колаборантів, які будуть анонімно надавати інформацію про діяльність ворожих агентів, прихильників «руського міра», які перебувають у процесі вербовки спецслужбами РФ, громадян Росії, які легально, чи нелегально перебувають на території України й хочуть виїхати в РФ.
У рамках реалізації проєкту працюватиме офіційний сайт, на якому працівниками ГУР МОУ та СБУ буде оприлюднюватися інформація про зрадників України.
Місія проєкту “Хочу к своим” полягає в організації обміну українських колаборантів на українських військовополонених, цивільних заручників, викрадених українських дітей, російських політичних в’язнів, яких засудили за підтримку України.
Також метою проєкту є спонукати громадян РФ, які мають сімейні та дружні зв’язки з колаборантами здійснювати тиск на російську владу щодо початку обмінів.
Скільки українців вдалося повернути додому в обмін на колаборантів РФ
Як повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, проведено 54 обміни — 3405 українців повернули додому.
Під час обміну, також повертають не тільки окупантів, а й працівників російських спецслужб які в Україні працювали під прикриттям.
Загалом від початку вторгнення СБУ відкрила понад 7 тис. впроваджень проти колаборантів РФ.
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