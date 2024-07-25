"Хочу к своим”. ГУР та СБУ презентували спільний проєкт щодо виявлення ворожих агентів в Україні

Як працюватиме проєкт “Хочу к своим”

Метою проєкту є стимулювання агентурної мережі РФ, яка працює на території України, до співпраці та добровільного припинення роботи на ворога в обмін на спеціальні умови.

Дія проекту також поширюватиметься на оточення колаборантів, які будуть анонімно надавати інформацію про діяльність ворожих агентів, прихильників «руського міра», які перебувають у процесі вербовки спецслужбами РФ, громадян Росії, які легально, чи нелегально перебувають на території України й хочуть виїхати в РФ.

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У рамках реалізації проєкту працюватиме офіційний сайт, на якому працівниками ГУР МОУ та СБУ буде оприлюднюватися інформація про зрадників України.

На сайті можна обрати регіон і буде продемонстровано колаборантів з різної області. Агентів РФ можна буде знайти за ім'ям та прізвищем. У профілі буде продемонстровано фабула його справи, відео інтерв'ю колаборанта за наявності. Також є окремий пункт, згода на обмін. Україна дає таку опцію, з метою повернення наших громадян, які потрапили в полон до окупантів. Андрій Юсов Представник ГУР Міністерства оборони України

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Наратив “русские своих не бросают” не працює. РФ відмовляється визнавати військовополоненими власних агентів, які діяли в Україні на їх користь, — зазначають українські спецслужби. Поширити

Місія проєкту “Хочу к своим” полягає в організації обміну українських колаборантів на українських військовополонених, цивільних заручників, викрадених українських дітей, російських політичних в’язнів, яких засудили за підтримку України.

Також метою проєкту є спонукати громадян РФ, які мають сімейні та дружні зв’язки з колаборантами здійснювати тиск на російську владу щодо початку обмінів.

Скільки українців вдалося повернути додому в обмін на колаборантів РФ

Як повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, проведено 54 обміни — 3405 українців повернули додому.

Ми працюємо над поверненням кожного. Важливо те, що ми працюємо не тільки над поверненням військовослужбовців, а й цивільних. Проєкт “Хочу к своим” додаткова можливість повернення українців додому, — зазначив Дехтяренко. Поширити

Під час обміну, також повертають не тільки окупантів, а й працівників російських спецслужб які в Україні працювали під прикриттям.

Загалом від початку вторгнення СБУ відкрила понад 7 тис. впроваджень проти колаборантів РФ.