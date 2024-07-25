"Хочу к своим". ГУР и СБУ презентовали общий проект по выявлению враждебных агентов в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

"Хочу к своим". ГУР и СБУ презентовали общий проект по выявлению враждебных агентов в Украине

"Хочу к своим". ГУР и СБУ презентовали общий проект по выявлению враждебных агентов в Украине
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Источник:  online.ua

25 июля Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Служба безопасности Украины начинают общий государственный проект — "Хочу к своим".

Главные тезисы

  • Проект "Хочу к своим" направлен на выявление враждебных агентов РФ в Украине и организацию их обмена.
  • Информация о коллаборантах будет обнародоваться на специальном сайте проекта для стимулирования сотрудничества и добровольного прекращения сотрудничества с врагами.
  • Усилия украинских спецслужб определены на борьбу с агентурной деятельностью РФ и побуждение россиян к давлению на власть для организации обменов.

Как будет работать проект "Хочу к своим"

Целью проекта является стимулирование агентурной сети РФ, работающей на территории Украины, к сотрудничеству и добровольному прекращению работы на врага в обмен на специальные условия.

Действие проекта также будет распространяться на окружение коллаборантов, которые будут анонимно предоставлять информацию о деятельности вражеских агентов, сторонников «русского мира», находящихся в процессе вербовки спецслужбами РФ, граждан России, которые легально или нелегально находятся на территории Украины и хотят уехать в РФ.

Фото — online.ua

В рамках реализации проекта будет работать официальный сайт, на котором работниками ГУР МОУ и СБУ будет обнародоваться информация о предателях Украины.

На сайте можно выбрать регион и будут продемонстрированы коллаборанты из разной области. Агентов РФ можно будет найти по имени и фамилии. В профиле будет продемонстрирована фабула его дела, видео интервью коллаборанта при наличии. Также есть отдельный пункт, согласие на обмен. Украина дает такую опцию с целью возвращения наших граждан, попавших в плен к оккупантам.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР Министерства обороны Украины

Фото — online.ua

Нарратив “русские своих не бросают” не работает. РФ отказывается признавать военнопленными собственных агентов, действовавших в Украине в их пользу, отмечают украинские спецслужбы.

Миссия проекта "Хочу к своим" состоит в организации обмена украинских коллаборантов на украинских военнопленных, гражданских заложников, похищенных украинских детей, российских политических заключенных, осужденных за поддержку Украины.

Также целью проекта является побуждать граждан РФ, имеющих семейные и дружеские связи с коллаборантами, оказывать давление на российские власти относительно начала обменов.

Сколько украинцев удалось вернуть домой в обмен на коллаборантов РФ

Как сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину проведено 54 обмена — 3405 украинцев вернули домой.

Мы работаем над возвращением каждого. Важно то, что мы работаем не только над возвращением военнослужащих, но и гражданских. Проект "Хочу к своим" дополнительная возможность возвращения украинцев домой, — отметил Дехтяренко.

Во время обмена также возвращают не только оккупантов, но и работников российских спецслужб, которые в Украине работали под прикрытием.

Всего с начала вторжения СБУ открыла более 7 тыс. введений против коллаборантов РФ.

Из всех осужденных около 500 на обмен согласились, 200 из которых согласились на предоставление своих данных на этот сайт. На сайте указано время, сколько осужденные ждут обмена, что свидетельствует о том, как Россия бросает своих людей, — подытожил представитель СБУ.

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