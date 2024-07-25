"Хочу к своим". ГУР и СБУ презентовали общий проект по выявлению враждебных агентов в Украине

25 июля Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Служба безопасности Украины начинают общий государственный проект — "Хочу к своим".
Главные тезисы
- Проект "Хочу к своим" направлен на выявление враждебных агентов РФ в Украине и организацию их обмена.
- Информация о коллаборантах будет обнародоваться на специальном сайте проекта для стимулирования сотрудничества и добровольного прекращения сотрудничества с врагами.
- Усилия украинских спецслужб определены на борьбу с агентурной деятельностью РФ и побуждение россиян к давлению на власть для организации обменов.
Как будет работать проект "Хочу к своим"
Целью проекта является стимулирование агентурной сети РФ, работающей на территории Украины, к сотрудничеству и добровольному прекращению работы на врага в обмен на специальные условия.
Действие проекта также будет распространяться на окружение коллаборантов, которые будут анонимно предоставлять информацию о деятельности вражеских агентов, сторонников «русского мира», находящихся в процессе вербовки спецслужбами РФ, граждан России, которые легально или нелегально находятся на территории Украины и хотят уехать в РФ.
В рамках реализации проекта будет работать официальный сайт, на котором работниками ГУР МОУ и СБУ будет обнародоваться информация о предателях Украины.
Миссия проекта "Хочу к своим" состоит в организации обмена украинских коллаборантов на украинских военнопленных, гражданских заложников, похищенных украинских детей, российских политических заключенных, осужденных за поддержку Украины.
Также целью проекта является побуждать граждан РФ, имеющих семейные и дружеские связи с коллаборантами, оказывать давление на российские власти относительно начала обменов.
Сколько украинцев удалось вернуть домой в обмен на коллаборантов РФ
Как сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину проведено 54 обмена — 3405 украинцев вернули домой.
Во время обмена также возвращают не только оккупантов, но и работников российских спецслужб, которые в Украине работали под прикрытием.
Всего с начала вторжения СБУ открыла более 7 тыс. введений против коллаборантов РФ.
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