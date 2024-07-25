"Хочу к своим". ГУР и СБУ презентовали общий проект по выявлению враждебных агентов в Украине

Как будет работать проект "Хочу к своим"

Целью проекта является стимулирование агентурной сети РФ, работающей на территории Украины, к сотрудничеству и добровольному прекращению работы на врага в обмен на специальные условия.

Действие проекта также будет распространяться на окружение коллаборантов, которые будут анонимно предоставлять информацию о деятельности вражеских агентов, сторонников «русского мира», находящихся в процессе вербовки спецслужбами РФ, граждан России, которые легально или нелегально находятся на территории Украины и хотят уехать в РФ.

Фото — online.ua

В рамках реализации проекта будет работать официальный сайт, на котором работниками ГУР МОУ и СБУ будет обнародоваться информация о предателях Украины.

На сайте можно выбрать регион и будут продемонстрированы коллаборанты из разной области. Агентов РФ можно будет найти по имени и фамилии. В профиле будет продемонстрирована фабула его дела, видео интервью коллаборанта при наличии. Также есть отдельный пункт, согласие на обмен. Украина дает такую опцию с целью возвращения наших граждан, попавших в плен к оккупантам. Андрей Юсов Представитель ГУР Министерства обороны Украины

Фото — online.ua

Нарратив “русские своих не бросают” не работает. РФ отказывается признавать военнопленными собственных агентов, действовавших в Украине в их пользу, отмечают украинские спецслужбы. Поделиться

Миссия проекта "Хочу к своим" состоит в организации обмена украинских коллаборантов на украинских военнопленных, гражданских заложников, похищенных украинских детей, российских политических заключенных, осужденных за поддержку Украины.

Также целью проекта является побуждать граждан РФ, имеющих семейные и дружеские связи с коллаборантами, оказывать давление на российские власти относительно начала обменов.

Сколько украинцев удалось вернуть домой в обмен на коллаборантов РФ

Как сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину проведено 54 обмена — 3405 украинцев вернули домой.

Мы работаем над возвращением каждого. Важно то, что мы работаем не только над возвращением военнослужащих, но и гражданских. Проект "Хочу к своим" дополнительная возможность возвращения украинцев домой, — отметил Дехтяренко. Поделиться

Во время обмена также возвращают не только оккупантов, но и работников российских спецслужб, которые в Украине работали под прикрытием.

Всего с начала вторжения СБУ открыла более 7 тыс. введений против коллаборантов РФ.