Наводила удары РФ. СБУ задержала агентку ФСБ в Николаевской области

Правоохранители задержали в Николаевской области еще одну приспешницу ФСБ. Женщина приводила огонь вражеских артсистем по Очакову и его морской акватории.
Главные тезисы
- Она сотрудничала с блогером-изменником и предоставляла разведданные через Telegram.
- Подозреваемой грозит до 12 лет тюрьмы за несанкционированное распространение информации о вооружении ВСУ.
- При обыске у нее изъяты мобильные телефоны и ноутбук, используемые в преступной деятельности.
- СБУ продолжает расследование и принимает меры по обеспечению безопасности Украины.
Что известно о задержанной агентке ФСБ России
Как отмечают в ведомстве, фигурантка входила в сеть информаторов блогера-изменника Сергея Лебедева за скрывающимся в Донецке псевдоним "Лохматый" и работающим на российскую спецслужбу.
Коммуникацию с "Лохматым" она поддерживала через его Telegram-бот, куда направляла геолокации подразделений ВСУ, обороняющих портовый город.
Для уточнения разведданных он лично выходил на свою приспешницу через мессенджер.
Какое наказание грозит предательнице
По данным следствия, фигурантка была дистанционно вовлечена Лебедевым в сотрудничество из-за ее активности в прокремлевских Telegram-каналах.
Для выполнения враждебных задач она обходила город и его близлежащие территории, где скрыто фиксировала локации Сил обороны.
Затем полученные сведения отображала в виде меток на электронных картах и отправляла их "лохматому".
В СБУ отмечают, что во время обыска у задержанной изъяты два мобильных телефона и ноутбук, которые она использовала в преступной деятельности.
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
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