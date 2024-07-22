Наводила удары РФ. СБУ задержала агентку ФСБ в Николаевской области
Категория
Украина
Дата публикации

Наводила удары РФ. СБУ задержала агентку ФСБ в Николаевской области

СБУ
Наводила удары РФ. СБУ задержала агентку ФСБ в Николаевской области
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Правоохранители задержали в Николаевской области еще одну приспешницу ФСБ. Женщина приводила огонь вражеских артсистем по Очакову и его морской акватории.

Главные тезисы

 

  • Она сотрудничала с блогером-изменником и предоставляла разведданные через Telegram.
  • Подозреваемой грозит до 12 лет тюрьмы за несанкционированное распространение информации о вооружении ВСУ.
  • При обыске у нее изъяты мобильные телефоны и ноутбук, используемые в преступной деятельности.
  • СБУ продолжает расследование и принимает меры по обеспечению безопасности Украины.

Что известно о задержанной агентке ФСБ России

Как отмечают в ведомстве, фигурантка входила в сеть информаторов блогера-изменника Сергея Лебедева за скрывающимся в Донецке псевдоним "Лохматый" и работающим на российскую спецслужбу.

Коммуникацию с "Лохматым" она поддерживала через его Telegram-бот, куда направляла геолокации подразделений ВСУ, обороняющих портовый город.

Для уточнения разведданных он лично выходил на свою приспешницу через мессенджер.

После проведения комплексных мероприятий по обеспечению позиций украинских войск сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в ее собственном доме, — отметили в ведомстве.

Какое наказание грозит предательнице

По данным следствия, фигурантка была дистанционно вовлечена Лебедевым в сотрудничество из-за ее активности в прокремлевских Telegram-каналах.

Для выполнения враждебных задач она обходила город и его близлежащие территории, где скрыто фиксировала локации Сил обороны.

Затем полученные сведения отображала в виде меток на электронных картах и отправляла их "лохматому".

В СБУ отмечают, что во время обыска у задержанной изъяты два мобильных телефона и ноутбук, которые она использовала в преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ), — говорится в сообщении.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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