Наводил российские КАБы. СБУ задержала корректировщика огня в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Наводил российские КАБы. СБУ задержала корректировщика огня в Донецкой области

СБУ
СБУ
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Служба безопасности Украины задержала еще одного российского информатора, корректировавшего обстрелы боевых позиций Сил обороны в Донецкой области.

Главные тезисы

  • СБУ задержала корректировщика огня, наводившего российские КАБы на позиции ВСУ в Донецкой области.
  • Информатор передавал геолокации артиллерии и пытался установить координаты ПВО украинских войск.
  • Задержанный находится под стражей и ему грозит до 8 лет заключения за несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ.

Корректировщик огня наводил российские КАБы на позиции ВСУ

Злоумышленник передавал геолокации артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем атакующие на восточном фронте штурмовые группы оккупантов.

Также он пытался установить координаты ПВО, прикрывающей сухопутные подразделения украинских войск в районе Константиновки.

Полученные сведения корректировщик направлял в специализированную группу российской разведки в мессенджере телеграмм.

Служба безопасности задержала вражеского информатора в ходе оперативной комбинации, когда он пересекал блокпост сил обороны.

По данным следствия, фигурантом является 49-летний местный житель, идейный сторонник рашизма. Для сбора разведданных он обходил местность и фиксировал локацию потенциальных целей.

Во время обысков у задержанного обнаружен мобильный телефон с поличным.

Скрин переписки подозреваемого с кураторами

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Что известно о задержанных корректировщиках удара РФ по Покровску

СБУ задержала шестерых агентов РФ. Они скорректировали двойной удар "Искандерами" по многоэтажке в Покровске Донецкой области.

Правоохранители выяснили, что 7 августа 2023 года российские оккупанты нанесли двойной удар ракетами «Искандер» по городу Покровск по наведению задержанных.

Во время первого удара россияне попали в многоквартирный дом, а когда на место приехали полицейские и спасатели, они нанесли повторный удар. Были погибли и ранены.

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