Наводив російські КАБи. СБУ затримала коригувальника вогню на Донеччині

Служба безпеки України затримала ще одного російського інформатора, який коригував обстріли бойових позицій Сил оборони на Донеччині.

Коригувальник вогню наводив російські КАБи на позиції ЗСУ

Зловмисник передавав геолокації артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що атакують на східному фронті.

Також він намагався встановити координати ППО, яка прикриває сухопутні підрозділи українських військ в районі Костянтинівки.

Отримані відомості коригувальник направляв у спеціалізовану групу російської розвідки у месенджері Телеграм.

Служба безпеки затримала ворожого інформатора у ході оперативної комбінації, коли він перетинав блокпост Сил оборони.

За даними слідства, фігурантом є 49-річний місцевий житель, ідейний прихильник рашизму. Для збору розвідданих він обходив місцевість та фіксував локації потенційних цілей. Поширити

Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами його злочинної діяльності.

Скрин переписки підозрюваного з кураторами

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Що відомо про затриманих коригувальників удару РФ по Покровську

СБУ затримала шістьох агентів РФ. Вони скоригували подвійний удар "Іскандерами" по багатоповерхівці у Покровську Донецької області.

Правоохоронці зʼясували, що 7 серпня 2023 року російські окупанти здійснили подвійний удар ракетами «Іскандер» по місту Покровськ за наведенням затриманих.