Колишній співробітник КДБ, який навів російські ракети, на Яворівський полігон отримав 15 років тюрми.

Коригувальник ракет РФ на Яворівський полігон був агентом ФСБ

Агент ФСБ Росії, який скоригував ракетний удар по Яворівському полігону на Львівщині 13 березня 2022 року, отримав реальний термін ув’язнення.

Зазначається, що саме тоді російські військові здійснили масовану повітряну атаку, із використанням майже 30 ракет.

СБУ встановила особу ворожого коригувальника і викрила його у результаті спецоперації у Львові. Суд призначив російському агенту 15 років за ґратами.

Засудженим є місцевий житель, колишній співробітник КДБ. Його вербуванням займався викритий СБУ раніше агент ФСБ, який отримав підозру від Служби за співпрацю з Росією.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ, на зрадника дистанційно вийшов звʼязковий, який скоординував його з представником ФСБ.

За вказівкою агресора він мав встановити місця базування Сил оборони на території Львівщини. Згодом він передав ворогу інформацію із точними локаціями військових об’єктів, позначених на карті.

Отримані розвіддані він передавав через месенджер своєму куратору з 9-го управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ.

Суд визнав зловмисника винним у державній зраді та засудив на 15 років ув’язнення.

СБУ виявила інформатора "воєнкора" РФ, який наводив ракети на Кривий Ріг

Правоохоронці затримали інформатора російського "воєнкора", який наводив ракети на Кривий Ріг. Тепер йому загрожує до 12 років тюрми.

Серед головних цілей ворога були бойові позиції української ППО, яка обороняє Кривий Ріг та прилеглі райони.

Дії зрадника корегував російський "воєнкор" з медійного пулу диктатора Путіна, який давав агенту завдання на об'їзд місцевості та виявлення локацій техніки та особового складу ЗСУ. Зокрема, українських блокпостів та ремонтних баз військової техніки.

Правоохоронці затримали інформатора "на гарячому", коли той проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі, вилучивши в нього докази розвідувальних операцій на користь РФ. Крім того, під час обшуку в його помешканні виявлено автомат АК-74 з глушниками та набоями до нього.