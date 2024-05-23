Бывший сотрудник КГБ, корректирующий российские ракеты, на Яворовский полигон получил 15 лет тюрьмы.

Корректировщик ракет РФ на Яворовский полигон был агентом ФСБ

Агент ФСБ России, скорректировавший ракетный удар по Яворовскому полигону во Львовской области 13 марта 2022 года, получил реальный срок заключения.

Отмечается, что именно тогда российские военные совершили массированную воздушную атаку с использованием почти 30 ракет.

СБУ установила личность враждебного корректировщика и разоблачила его в результате спецоперации во Львове. Суд назначил российскому агенту 15 лет за решеткой.

Осужденным является местный житель, бывший сотрудник КГБ. Его вербовкой занимался разоблаченный СБУ ранее агент ФСБ, получивший подозрение от Службы за сотрудничество с Россией.

После начала полномасштабного вторжения РФ на предателя дистанционно вышел связной, который скоординировал его с представителем ФСБ.

По указанию агрессора он должен установить места базирования Сил обороны на территории Львовщины. Впоследствии он передал врагу информацию с точными локациями военных объектов, отмеченных на карте.

Полученные разведданные он передавал через мессенджер своему куратору 9-го управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ.

Суд признал злоумышленника виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам тюрьмы.

СБУ обнаружила информатора "военкора" РФ, который наводил ракеты на Кривой Рог

Правоохранители задержали информатора российского военкора, который наводил ракеты на Кривой Рог. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Среди главных целей врага были боевые позиции украинской ПВО, обороняющей Кривой Рог и близлежащие районы.

Действия предателя корректировал российский военкор из медийного пула диктатора Путина, который давал агенту задачу на объезд местности и выявление локаций техники и личного состава ВСУ. В частности, украинских блокпостов и ремонтных баз военной техники.

Правоохранители задержали информатора "с поличным", когда тот проводил доразведку вблизи потенциальной цели, изъяв у него доказательства разведывательных операций в пользу РФ. Кроме того, во время обыска в его доме обнаружен автомат АК-74 с глушителями и патронами к нему.