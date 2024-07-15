Корректировал ракетные удары России по Одессе. СБУ задержала агента ФСБ

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента Федеральной службы безопасности России в Одессе. Злоумышленник собирал координаты для новой серии ракетно-дроновых ударов по городу.
Главные тезисы
- Агент ФСБ был задержан в Одессе за сбор координат для ракетно-дроновых ударов по городу.
- Группа агенток ФСБ планировала массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре Одессы.
- Сотрудники СБУ оперативно обнаружили и задокументировали агента, который находился вблизи военного объекта, собирая информацию для корректировки ракетных ударов.
Приспешник ФСБ корректировал ракетно-дроновые удары по Одессе
Среди приоритетных целей врага были боевые позиции систем ПВО, защищающих воздушное пространство областного центра.
Чтобы выявить геолокацию украинских войск, фигурант на собственном авто объезжал город и его окрестности, где скрыто фотографировал нужные ему объекты. Полученные сведения он передавал своему куратору из России через анонимный чат в мессенджере.
В случае захвата Одессы вражеский приспешник надеялся за протекции российской спецслужбы возглавить «строительное управление» местной оккупационной администрации России.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили и задокументировали агента, а затем задержали его с поличным. Злоумышленник находился вблизи военного объекта, где пытался снять его периметр.
Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены два мобильных телефона, которые он использовал для коммуникации с ФСБ.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Больше всего ФСБ интересовали локации военкоматов и медучреждений
Служба безопасности нейтрализовала действующую в Одессе агентурную группу ФСБ России.
По указанию российской спецслужбы они готовили массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре Одессы.
Чтобы установить координаты потенциальных целей, фигурантки обходили город под видом дружеских прогулок. В случае обнаружения "нужного" объекта агенты фотографировались на его фоне, в частности, делали селфи с привязкой к местности.
Больше всего врага интересовали локации военкоматов и медучреждений, где проходят лечение украинские защитники.
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