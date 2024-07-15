Корректировал ракетные удары России по Одессе. СБУ задержала агента ФСБ

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента Федеральной службы безопасности России в Одессе. Злоумышленник собирал координаты для новой серии ракетно-дроновых ударов по городу.

Приспешник ФСБ корректировал ракетно-дроновые удары по Одессе

Среди приоритетных целей врага были боевые позиции систем ПВО, защищающих воздушное пространство областного центра.

Чтобы выявить геолокацию украинских войск, фигурант на собственном авто объезжал город и его окрестности, где скрыто фотографировал нужные ему объекты. Полученные сведения он передавал своему куратору из России через анонимный чат в мессенджере.

В случае захвата Одессы вражеский приспешник надеялся за протекции российской спецслужбы возглавить «строительное управление» местной оккупационной администрации России.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили и задокументировали агента, а затем задержали его с поличным. Злоумышленник находился вблизи военного объекта, где пытался снять его периметр.

По данным следствия, фигурантом является 55-летний житель прибрежного поселка в Одесском районе, периодически публиковавший свои прокремлевские комментарии на российских ТГ-каналах. Поэтому мужчина попал «в расчет» ФСБ, которая в июне этого года дистанционно завербовала его. Поделиться

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены два мобильных телефона, которые он использовал для коммуникации с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Больше всего ФСБ интересовали локации военкоматов и медучреждений

Служба безопасности нейтрализовала действующую в Одессе агентурную группу ФСБ России.

В состав вражеской ячейки входили три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет, работавшие в местном кафе. Поделиться

По указанию российской спецслужбы они готовили массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре Одессы.

Чтобы установить координаты потенциальных целей, фигурантки обходили город под видом дружеских прогулок. В случае обнаружения "нужного" объекта агенты фотографировались на его фоне, в частности, делали селфи с привязкой к местности.

Больше всего врага интересовали локации военкоматов и медучреждений, где проходят лечение украинские защитники.