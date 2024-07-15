Коригував ракетні удари Росії по Одесі. СБУ затримала агента ФСБ

Служба безпеки України затримала ще одного агента Федеральної служби безпеки Росії в Одесі. Зловмисник збирав координати для нової серії ракетно-дронових ударів по місту.

Поплічник ФСБ коригував ракетно-дронові удари по Одесі

Серед пріоритетних цілей ворога були бойові позиції систем ППО, які обороняють повітряний простір обласного центру.

Щоб виявити геолокації українських військ, фігурант на власному авто об’їжджав місто та його околиці, де приховано фотографував потрібні йому об’єкти. Отримані відомості він передавав своєму куратору з рф через анонімний чат у месенджері.

У разі захоплення Одеси ворожий поплічник сподівався за протекції російської спецслужби очолити «будівельне управління» місцевої окупаційної адміністрації рф.

Співробітники СБУ завчасно викрили і задокументували агента, а потім затримали його на гарячому. Зловмисник перебував поблизу військового об’єкта, де намагався відзняти його периметр.

За даними слідства, фігурантом є 55-річний мешканець прибережного селища в Одеському районі, який періодично публікував свої прокремлівські коментарі на російських ТГ-каналах. Через це чоловік потрапив «до уваги» ФСБ, яка у червні цього року дистанційно завербувала його. Поширити

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено два мобільні телефони, які він використовував для комунікації з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Найбільше ФСБ цікавили локації військкоматів та медустанов

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ Росії, яка діяла в Одесі.

До складу ворожого осередку входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав’ярні. Поширити

За вказівкою російської спецслужби вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі Одеси.

Щоб встановити координати потенційних цілей, фігурантки обходили місто під виглядом дружніх прогулянок. У разі виявлення "потрібного" об’єкта, агентки фотографувались на його фоні, зокрема робили селфі з прив’язкою до місцевості.

Найбільше ворога цікавили локації військкоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники.