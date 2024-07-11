Агент ФСБ під виглядом кур'єра шпигував на Заході України за військовими об'єктами

Служба безпеки та Національна поліція запобігли серії ракетних ударів РФ по критичній інфраструктурі Чернівецької області. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано агента ФСБ, який готував координати для вогневого ураження ключових транспортних шляхів.

Агент ФСБ шпигував за ЗСУ у Чернівцях під виглядом кур’єра

Серед пріоритетних цілей ворога були вузлові станції та залізничні маршрути, якими Сили оборони переправляють важке озброєння та боєприпаси на фронт.

Також окупантів цікавили геолокації медустанов, де проходять лікування та реабілітацію українські воїни.

Діючи «під прикриттям» кур’єра популярного сервісу доставки, агент на власному скутері об’їжджав місцевість, де фіксував потрібні йому об’єкти.

Отримані відомості він мав направити своєму російському куратору через особистий чат у месенджері. Поширити

Служба безпеки зірвала ворожі плани та затримала зловмисника на гарячому, коли він готував агентурний «звіт» до ФСБ.

За даними слідства, поплічником агресора є місцевий житель, ідейний прихильник рашизму.

У поле зору окупантів він потрапив через свого знайомого з РФ, який співпрацював з ФСБ.

Також зрадник неодноразово поширював прокремлівські погляди в російських відеочатах. Під час таких ефірів зловмисник виступав на підтримку збройної агресії проти України та виправдовував воєнні злочини рашистів. Поширити

При обшуках у помешканні затриманого вилучено два мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинної діяльності.

Телефон підозрюваного у державній зраді

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Найбільше ФСБ цікавили локації військкоматів та медустанов

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ Росії, яка діяла в Одесі.

До складу ворожого осередку входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав’ярні.

За вказівкою російської спецслужби вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі Одеси.

Щоб встановити координати потенційних цілей, фігурантки обходили місто під виглядом дружніх прогулянок. У разі виявлення "потрібного" об’єкта, агентки фотографувались на його фоні, зокрема робили селфі з прив’язкою до місцевості.

Найбільше ворога цікавили локації військкоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники.

Також фігурантки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які обороняють місто з повітря та морської акваторії. Поширити

Отримані відомості агентки месенджером відправляли своєму куратору з ФСБ. Для конспірації під час листування вони ховалися за вигаданими нікнеймами, а також використовували анонімний чат.