Агент ФСБ под видом курьера шпионил на Западе Украины за военными объектами

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре Черновицкой области. В результате спецоперации в областном центре задержан агент ФСБ, который готовил координаты для огневого поражения ключевых транспортных путей.
Главные тезисы
- Спецслужбы Украины предотвратили серию ракетных ударов РФ по важным объектам Черновицкой области.
- Агент ФСБ под видом курьера шпионил за военной инфраструктурой на Западе Украины.
- Группы агентов готовили координаты для ракетных атак, но были задержаны в ходе спецоперации.
- СБУ и Национальная полиция активно участвовали в операции по предотвращению враждебных действий агентов ФСБ
- Задержанные агенты готовили отчеты для российских кураторов, призывая к вооруженной агрессии против Украины
Агент ФСБ шпионил за ВСУ в Черновцах под видом курьера
Среди приоритетных целей врага были узловые станции и железнодорожные маршруты, по которым Силы обороны переправляют тяжелое вооружение и боеприпасы на фронт.
Также окупантов интересовали геолокации медучреждений, где проходят лечение и реабилитацию украинские воины.
Действуя под «прикрытием» курьера популярного сервиса доставки, агент на собственном скутере объезжал местность, где фиксировал нужные ему объекты.
Служба безопасности сорвала вражеские планы и задержала злоумышленника с поличным, когда он готовил агентурный «отчет» в ФСБ.
По данным следствия, приспешником агрессора является местный житель, идейный сторонник рашизма.
В поле зрения окупантов он попал из-за своего знакомого с РФ, который сотрудничал с ФСБ.
При обыске в помещении задержанного изъяты два мобильных телефона и компьютер с доказательствами преступной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черновицкой области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Больше всего ФСБ интересовали локации военкоматов и медучреждений
Служба безопасности нейтрализовала действующую в Одессе агентурную группу ФСБ России.
В состав вражеской ячейки входили три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет, работавшие в местном кафе.
По указанию российской спецслужбы они готовили массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре Одессы.
Чтобы установить координаты потенциальных целей, фигурантки обходили город под видом дружеских прогулок. В случае обнаружения "нужного" объекта агентки фотографировались на его фоне, в частности делали селфи с привязкой к местности.
Больше всего врага интересовали локации военкоматов и медучреждений, где проходят лечение украинские защитники.
Полученные сведения агентки мессенджером отправляли своему куратору из ФСБ. Для конспирации во время переписки они прятались за вымышленными никнеймами, а также использовали анонимный чат.
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