Агент ФСБ под видом курьера шпионил на Западе Украины за военными объектами

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре Черновицкой области. В результате спецоперации в областном центре задержан агент ФСБ, который готовил координаты для огневого поражения ключевых транспортных путей.

Агент ФСБ шпионил за ВСУ в Черновцах под видом курьера

Среди приоритетных целей врага были узловые станции и железнодорожные маршруты, по которым Силы обороны переправляют тяжелое вооружение и боеприпасы на фронт.

Также окупантов интересовали геолокации медучреждений, где проходят лечение и реабилитацию украинские воины.

Действуя под «прикрытием» курьера популярного сервиса доставки, агент на собственном скутере объезжал местность, где фиксировал нужные ему объекты.

Полученные сведения ему предстояло направить своему российскому куратору через личный чат в мессенджере. Поделиться

Служба безопасности сорвала вражеские планы и задержала злоумышленника с поличным, когда он готовил агентурный «отчет» в ФСБ.

По данным следствия, приспешником агрессора является местный житель, идейный сторонник рашизма.

В поле зрения окупантов он попал из-за своего знакомого с РФ, который сотрудничал с ФСБ.

Также предатель неоднократно распространял прокремлевские взгляды в российских видеочатах. В ходе таких эфиров злоумышленник выступал в поддержку вооруженной агрессии против Украины и оправдывал военные преступления рашистов. Поделиться

При обыске в помещении задержанного изъяты два мобильных телефона и компьютер с доказательствами преступной деятельности.

Телефон подозреваемого в государственной измене

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черновицкой области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Больше всего ФСБ интересовали локации военкоматов и медучреждений

Служба безопасности нейтрализовала действующую в Одессе агентурную группу ФСБ России.

В состав вражеской ячейки входили три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет, работавшие в местном кафе.

По указанию российской спецслужбы они готовили массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре Одессы.

Чтобы установить координаты потенциальных целей, фигурантки обходили город под видом дружеских прогулок. В случае обнаружения "нужного" объекта агентки фотографировались на его фоне, в частности делали селфи с привязкой к местности.

Больше всего врага интересовали локации военкоматов и медучреждений, где проходят лечение украинские защитники.

Также фигурантки пытались выявить боевые позиции подразделений ПВО и береговой охраны, защищающих город из воздуха и морской акватории. Поделиться

Полученные сведения агентки мессенджером отправляли своему куратору из ФСБ. Для конспирации во время переписки они прятались за вымышленными никнеймами, а также использовали анонимный чат.