СБУ затримала диверсантів ФСБ у двох областях України

Служба безпеки України затримала трьох ймовірних диверсантів ФСБ у Харківській та Рівненській областях. Зловмисники підпалювали релейні шафи на залізничних коліях обох регіонів.

Диверсанти ФСБ намагалися заблокувати рух ешелонів з важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ

Один із затриманих виявився одеситом, який раніше відбував покарання за грабіж та замах на умисне вбивство, двоє інших — безробітні жителі Рівного.

Служба безпеки затримала трьох диверсантів ФСБ у результаті спецоперацій у Харківській та Рівненській областях. Зловмисники підпалювали релейні шафи на залізничних коліях обох регіонів. У такий спосіб РФ сподівалася заблокувати рух ешелонів з важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ у напрямку фронту, — зазначено у повідомленні. Поширити

Для підпалів зловмисники використовували легкозаймисті суміші, виготовлені за наданими російською спецслужбою інструкціями.

Один з ворожих диверсантів виявився рецидивістом з Одеси, який раніше відбував покарання за грабіж та замах на умисне вбивство. Його співробітники ФСБ завербували дистанційно і відправили на Харківщину.

Затримали зловмисника на гарячому: у Харкові він намагався знищити релейну шафу залізничного світлофора на одному з ключових перегонів у регіоні.

Двоє інших диверсантів ворожої спецслужби — безробітні жителі міста Рівне. У ФСБ майбутніх "кадрів" помітили через активність у російських Telegram-каналах з пошуку швидкого заробітку.

Зловмисники працювали у "тандемі". Один з них підпалив релейну шафу, яка контролювала роботу семафорів на одній з головних залізничних ліній західного регіону України. Інший фігурант — фільмував диверсію на камеру власного телефону, щоб потім надіслати це для "звіту" ФСБ — розповіли у СБУ. Поширити

Завдання від російських кураторів обидва отримували через анонімні чати у месенджерах, через них же зловмисники звітували про виконання диверсій. За виконання завдань окупанти обіцяли зрадникам грошову винагороду.

У фігурантів СБУ провела обшуки, у ході яких було вилучено мобільні телефони з доказами злочинних дій..

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Агент ФСБ під виглядом кур'єра шпигував на Заході України за військовими об'єктами

Служба безпеки та Національна поліція запобігли серії ракетних ударів РФ по критичній інфраструктурі Чернівецької області. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано агента ФСБ, який готував координати для вогневого ураження ключових транспортних шляхів.

Серед пріоритетних цілей ворога були вузлові станції та залізничні маршрути, якими Сили оборони переправляють важке озброєння та боєприпаси на фронт.

Також окупантів цікавили геолокації медустанов, де проходять лікування та реабілітацію українські воїни.

Діючи «під прикриттям» кур’єра популярного сервісу доставки, агент на власному скутері об’їжджав місцевість, де фіксував потрібні йому об’єкти.

Отримані відомості він мав направити своєму російському куратору через особистий чат у месенджері.

Служба безпеки зірвала ворожі плани та затримала зловмисника на гарячому, коли він готував агентурний «звіт» до ФСБ.

За даними слідства, поплічником агресора є місцевий житель, ідейний прихильник рашизму.