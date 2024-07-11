Вивозив з Криму вкрадене Росією українське зерно. СБУ затримала капітана вантажного судна
Категорія
Україна
Дата публікації

Вивозив з Криму вкрадене Росією українське зерно. СБУ затримала капітана вантажного судна

СБУ
СБУ

Служба безпеки України затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана, який працював на агресора. Фігурант справи перевозив вкрадене Росією українське зерно.

Головні тези:

  • Капітан іноземного вантажного судна затриманий СБУ за перевезення вкраденого українського зерна на користь агресора.
  • Судно пришвартовувалось до морського порту Севастополя для забору української агропродукції, яку транспортувало до Близького Сходу для продажу.
  • Крім капітана, до екіпажу судна входило ще 12 іноземних громадян, яких також взяли на розслідування.
  • Судно фігуранта арештовано рішенням суду на Одещині, триває розслідування для встановлення обставин злочину.
  • Журналісти виявили щонайменше 3 судна, які вивозили крадене українське зерно з окупованого порту Маріуполя на користь Росії.

Капітан судна вивозив крадене Росією українське зерно

Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення РФ на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію.

Потім корабель транспортував вантаж до Близького Сходу для продажу на користь країни-агресора.

Для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив неправдиві відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу.

У такий спосіб він допомагав рашистам вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України.

Як встановило розслідування, капітаном вантажного судна є громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Крім нього до складу екіпажу корабля входило ще 12 іноземців.

Під час обшуку на борту судна виявлено документи, засоби навігації та інші речові докази злочинної діяльності.

На підставі отриманих матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили капітану корабля про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

У межах кримінального провадження судно фігуранта відбуксировано на Одещину та рішенням суду арештовано. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Що відомо про компанії, що вивозять крадене українське зерно

Журналісти Bihus.Info виявили щонайменше 3 судна, які вивозили крадене українське зерно з порту в окупованому Росією Маріуполі. 

Зазначається, що перший корабель з викраденим українським зерном вийшов з порту окупованого Маріуполя в травні 2023 року.

На відео російської пропаганди з окупованого порту Маріуполя неодноразово потрапляв процес завантаження зерна на кілька російських суден.

Серед них контейнеровози STK-1003 і STK-1016 пітерської фірми "Удаленный Морской Терминал" і теплоход Mezhdurechensk, що належать ростовській "УК "Река-Море" російського підприємця Гєннадія Арустамова, у минулому капітана буксира.

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