Вывозил из Крыма украденное Россией украинское зерно. СБУ задержала капитана грузового судна

Служба безопасности Украины задержала в акватории Одесской области иностранное грузовое судно и его капитана, работавшего на агрессора. Фигурант дела перевозил украденное Россией украинское зерно.

Капитан судна вывозил украденное Россией украинское зерно

Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказы РФ на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов судно неоднократно пришвартовывалось в морской порт Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию.

Затем корабль транспортировал груз в Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора.

Для маскировки преступления капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил ложные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства. Поделиться

Таким образом, он помогал рашистам вывозить многотонные партии украинского зерна, похищенного из временно оккупированных регионов на юге Украины.

Как установило расследование, капитаном грузового судна является гражданин одной из стран Южного Кавказа. Кроме него в состав экипажа корабля входило еще 12 иностранцев.

В ходе обыска на борту судна обнаружены документы, средства навигации и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

На основании полученных материалов следователи Службы безопасности сообщили капитану корабля о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

В рамках уголовного производства судно фигуранта отбуксировано в Одесскую область и решением суда арестовано. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Что известно о компаниях, вывозящих украденное украинское зерно

Журналисты Bihus.Info обнаружили по меньшей мере 3 судна, которые вывозили украденное украинское зерно из порта в оккупированном Россией Мариуполе.

Отмечается, что первый корабль с угнанным украинским зерном вышел из порта оккупированного Мариуполя в мае 2023 года.

На видео российской пропаганды из оккупированного порта Мариуполя неоднократно попадал процесс погрузки зерна на несколько российских судов.