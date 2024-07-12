СБУ задержала диверсантов ФСБ в двух областях Украины

Служба безопасности Украины задержала трех вероятных диверсантов ФСБ в Харьковской и Ровенской областях. Злоумышленники поджигали релейные шкафы на железнодорожных путях обоих регионов.

Диверсанты ФСБ пытались заблокировать движение эшелонов с тяжелым вооружением и боеприпасами ВСУ

Один из задержанных оказался одесситом, ранее отбывавшим наказание за грабеж и покушение на умышленное убийство, двое других — безработные жители Ровно.

Служба безопасности задержала трех диверсантов ФСБ в результате спецопераций в Харьковской и Ровенской областях. Злоумышленники поджигали релейные шкафы на железнодорожных путях обоих регионов. Таким образом, РФ надеялась заблокировать движение эшелонов с тяжелым вооружением и боеприпасами ВСУ в направлении фронта, — говорится в сообщении. Поделиться

Для поджогов злоумышленники использовали легковоспламеняющиеся смеси, изготовленные по предоставленным российской спецслужбой инструкциям.

Один из вражеских диверсантов оказался рецидивистом из Одессы, ранее отбывавший наказание за грабеж и покушение на умышленное убийство. Его сотрудники ФСБ завербовали дистанционно и отправили в Харьковскую область.

Задержали злоумышленника с поличным: в Харькове он пытался уничтожить релейный шкаф железнодорожного светофора на одной из ключевых гонок в регионе.

Два других диверсанта вражеской спецслужбы — безработные жители города Ровно. В ФСБ будущих "кадров" заметили из-за активности в российских Telegram-каналах по поиску быстрого заработка.

Злоумышленники работали в "тандеме". Один из них поджег релейный шкаф, контролировавший работу семафоров на одной из главных железнодорожных линий западного региона Украины. Другой фигурант — снимал диверсию на камеру собственного телефона, чтобы затем послать это для "отчета" ФСБ — рассказали в СБУ. Поделиться

Задания от российских кураторов оба получали через анонимные чаты в мессенджерах, через них злоумышленники отчитывались о выполнении диверсий. За выполнение задач оккупанты обещали предателям денежное вознаграждение.

У фигурантов СБУ провела обыски, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Агент ФСБ под видом курьера шпионил на Западе Украины за военными объектами

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре Черновицкой области. В результате спецоперации в областном центре задержан агент ФСБ, который готовил координаты для огневого поражения ключевых транспортных путей.

Среди приоритетных целей врага были узловые станции и железнодорожные маршруты, по которым Силы обороны переправляют тяжелое вооружение и боеприпасы на фронт.

Также окупантов интересовали геолокации медучреждений, где проходят лечение и реабилитацию украинские воины.

Действуя под «прикрытием» курьера популярного сервиса доставки, агент на собственном скутере объезжал местность, где фиксировал нужные ему объекты.

Полученные сведения ему предстояло направить своему российскому куратору через личный чат в мессенджере.

Служба безопасности сорвала вражеские планы и задержала злоумышленника с поличным, когда он готовил агентурный «отчет» в ФСБ.

По данным следствия, приспешником агрессора является местный житель, идейный сторонник рашизма.