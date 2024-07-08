Атака СБУ по складу БК в Воронежской области. Появились спутниковые снимки
Категория
Мир
Дата публикации

Атака СБУ по складу БК в Воронежской области. Появились спутниковые снимки

Атака СБУ по составу БК в Воронежской области
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Источник:  Радио Свобода

Появились спутниковые снимки последствий пожара на складе боеприпасов рядом с хутором Погореловка и селом Сергеевка в Подгоренском районе Воронежской области.

Главные тезисы

  • СБУ ответственна за атаку на склад боеприпасов в Воронежской области с помощью дронов.
  • Спутниковые снимки отражают последствия пожара и пораженные объекты на складе боеприпасов.
  • Ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии были сохранены на складе в Воронежской области.
  • Местные жители услышали взрыв ночью, в результате чего началась мощная детонация.
  • Есть высокая вероятность внезапных детонаций на объектах российского ВПК из-за действий СБУ.

Спутниковые снимки зараженных складов боеприпасов в Воронежской области

На видео видны два очага поражения, из которых идет густой дым.

Пожар начался в воскресенье после атаки украинских дронов — местные власти сообщили, что все они были сбиты, но в результате падения обломков одного из БПЛА "загорелось хозяйственное сооружение".

СБУ поразили дронами склад боеприпасов армии РФ в Воронежской области

Взрывы 7 июля в Воронежской области РФ стали результатом атаки дронов Службы безопасности Украины. Под удар попал большой склад боеприпасов.

Сообщается, что благодаря дронам мощный "хлопок" посетил полевой склад боеприпасов возле населенного пункта Сергеевка.

На 9 тысячах квадратных метров противник хранил там ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

Именно из этого состава оккупанты поставляют боеприпасы своим войскам в Украине, — отметили источники.

Местные жители услышали взрыв ночью, после чего началась мощная детонация. Столб дыма виден за десятки километров.

Говорят, что, согласно прогнозу "хлопок" от СБУ, в ближайшее время удержится высокая вероятность внезапных детонаций на объектах российского ВПК, работающего на войну против Украины, добавили источники.

Отметим, село Сергеевка находится в приграничном с Украиной районе.

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