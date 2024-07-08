Атака СБУ по складу БК у Воронезькій області. З'явилися супутникові знімки

З'явилися супутникові знімки наслідків пожежі на складі боєприпасів поряд із хутором Погорелівка та селом Сергіївка у Підгоренському районі Воронезької області.

Супутникові знімки уражених складів боєприпасів у Воронезькій області

На відео видно два осередки ураження, з яких йде густий дим.

Пожежа розпочалася у неділю після атаки українських дронів — місцева влада повідомила, що всі вони були збиті, але внаслідок падіння уламків одного з БПЛА "загорілася господарська споруда".

СБУ уразили дронами склад боєприпасів армії РФ у Воронезькій області

Вибухи 7 липня у Воронезькій області РФ стали результатом атаки дронів Служби безпеки України. Під удар потрапив великий склад боєприпасів.

Повідомляється, що завдяки дронам потужна "бавовна" відвідала польовий склад боєприпасів біля населеного пункту Сергіївка.

На 9 тисячах квадратних метрів противник зберігав там ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з патронами для вогнепальної зброї.

Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні, — зазначили джерела. Поширити

Місцеві жителі почули вибух уночі, після чого розпочалася потужна детонація. Стовп диму видно за десятки кілометрів.

Кажуть, що, згідно з прогнозом "бавовн" від СБУ, найближчим часом утримається висока ймовірність раптових детонацій на об'єктах російського ВПК, який працює на війну проти України, — додали джерела. Поширити