Атака СБУ по складу БК у Воронезькій області. З'явилися супутникові знімки

З'явилися супутникові знімки наслідків пожежі на складі боєприпасів поряд із хутором Погорелівка та селом Сергіївка у Підгоренському районі Воронезької області.
Головні тези:
- СБУ відповідальна за атаку на склад боєприпасів у Воронезькій області за допомогою дронів.
- Супутникові знімки показують наслідки пожежі та уражені об'єкти на складі боєприпасів.
- Ракети класу 'земля-земля', 'земля-повітря', снаряди для танків та артилерії були збережені на складі у Воронезькій області.
- Місцеві жителі почули вибух уночі, внаслідок чого розпочалася потужна детонація.
- Є висока ймовірність раптових детонацій на об'єктах російського ВПК через дії СБУ.
Супутникові знімки уражених складів боєприпасів у Воронезькій області
На відео видно два осередки ураження, з яких йде густий дим.
Пожежа розпочалася у неділю після атаки українських дронів — місцева влада повідомила, що всі вони були збиті, але внаслідок падіння уламків одного з БПЛА "загорілася господарська споруда".
СБУ уразили дронами склад боєприпасів армії РФ у Воронезькій області
Вибухи 7 липня у Воронезькій області РФ стали результатом атаки дронів Служби безпеки України. Під удар потрапив великий склад боєприпасів.
Повідомляється, що завдяки дронам потужна "бавовна" відвідала польовий склад боєприпасів біля населеного пункту Сергіївка.
На 9 тисячах квадратних метрів противник зберігав там ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з патронами для вогнепальної зброї.
Місцеві жителі почули вибух уночі, після чого розпочалася потужна детонація. Стовп диму видно за десятки кілометрів.
Зазначимо, село Сергіївка знаходиться у прикордонному з Україною районі.
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