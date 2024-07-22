Наводила удари РФ. СБУ затримала агентку ФСБ на Миколаївщині

Правоохоронці затримали у Миколаївській області ще одну поплічницю ФСБ. Жінка наводила вогонь ворожих артсистем по Очакову та його морській акваторії.

Що відомо про затриману агентку ФСБ Росії

Як зазначають у відомстві, фігурантка входила до мережі інформаторів блогера-зрадника Сергія Лебедєва за псевдонім "Лохматий", який переховується в Донецьку і працює на російську спецслужбу.

Комунікацію з "Лохматим" вона підтримувала через його Telegram-бот, куди направляла геолокації підрозділів ЗСУ, що обороняють портове місто.

Для уточнення розвідданих він особисто виходив на свою поплічницю через месенджер.

Після проведення комплексних заходів для убезпечення позицій українських військ співробітники СБУ затримали зловмисницю в її власному помешканні, — зазначили у відомстві. Поширити

Яке покарання загрожує зрадниці

За даними слідства, фігурантка була дистанційно залучена Лебедєвим до співпраці через її активність у прокремлівських Telegram-каналах.

Для виконання ворожих завдань вона обходила місто та його прилеглі території, де приховано фіксувала локації Сил оборони.

Потім отримані відомості відображала у вигляді позначок на електронних картах та відправляла їх "Лохматому".

В СБУ зауважують, що під час обшуку у затриманої вилучено два мобільні телефони та ноутбук, які вона використовувала у злочинній діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ), — йдеться в повідомленні. Поширити