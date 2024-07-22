Наводила удари РФ. СБУ затримала агентку ФСБ на Миколаївщині

Правоохоронці затримали у Миколаївській області ще одну поплічницю ФСБ. Жінка наводила вогонь ворожих артсистем по Очакову та його морській акваторії.
Головні тези:
- Фігурантка співпрацювала з блогером-зрадником Сергієм Лебедєвим через Telegram.
- У зловмисниці вилучено пристрої, які використовувала для злочинних дій українською територією.
- Підозрюваній загрожує до 12 років ув'язнення за несанкціоновану розвідницьку діяльність.
- Співробітники СБУ підтвердили причетність затриманої до передачі конфіденційної інформації про ЗСУ.
Що відомо про затриману агентку ФСБ Росії
Як зазначають у відомстві, фігурантка входила до мережі інформаторів блогера-зрадника Сергія Лебедєва за псевдонім "Лохматий", який переховується в Донецьку і працює на російську спецслужбу.
Комунікацію з "Лохматим" вона підтримувала через його Telegram-бот, куди направляла геолокації підрозділів ЗСУ, що обороняють портове місто.
Для уточнення розвідданих він особисто виходив на свою поплічницю через месенджер.
Яке покарання загрожує зрадниці
За даними слідства, фігурантка була дистанційно залучена Лебедєвим до співпраці через її активність у прокремлівських Telegram-каналах.
Для виконання ворожих завдань вона обходила місто та його прилеглі території, де приховано фіксувала локації Сил оборони.
Потім отримані відомості відображала у вигляді позначок на електронних картах та відправляла їх "Лохматому".
В СБУ зауважують, що під час обшуку у затриманої вилучено два мобільні телефони та ноутбук, які вона використовувала у злочинній діяльності.
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.
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