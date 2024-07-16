Готували ракетні удари по Україні. СБУ затримала подружжя агентів ФСБ

СБУ затримала подружжя, яке підозрюють у підготовці ракетних ударів по Сумщині та Харківщині.

Подружжя збирало координати для ракетних ударів РФ по Харківщині та Сумщині

За даними Служби безпеки України, чоловік та жінка — агенти ФСБ. Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.

За даними СБУ, подружжя готувало координати для нового ракетного удару РФ по підрозділах Сил оборони у Харківській та Сумській областях.

Серед основних цілей Росії були штаби та укріпрайони підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби. Також РФ цікавили геолокації логістичних баз та складів з озброєнням і боєприпасами українських військ, зазначили у повідомленні.

Щоб отримати розвіддані, ФСБ залучила свою агентку з Сумщини, яка працювала у Харкові медсестрою у місцевому лікувальному закладі.

Жінка розпитувала своїх колег по роботі про місця базування Сил оборони на Харківщині. Крім цього, жінка залучила свого чоловіка — колишнього працівника розформованої міліції, який проживав в Охтирці на Сумщині.

За даними контррозвідки СБУ, на прохання своєї дружини чоловік обходив прикордонну місцевість, щоб виявити локації українських захисників. Також він випитував потрібну Росії інформацію у своїх знайомих.

Отримані відомості він месенджером надсилав дружині, які вона потім передавала своєму московському куратору. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

За даними слідства, жінка потрапила у поле зору ФСБ через свої прокремлівські погляди, які неодноразово поширювала в Телеграм-каналах.

Її чоловік також підтримував Росію і сподівався на захоплення регіону окупаційними угрупованнями РФ.

Під час обшуку за місцями проживання затриманих вилучено мобільні телефони та сім-карти різних операторів із доказами злочинних дій.

Коригував ракетні удари Росії по Одесі. СБУ затримала агента ФСБ

Служба безпеки України затримала ще одного агента Федеральної служби безпеки Росії в Одесі. Зловмисник збирав координати для нової серії ракетно-дронових ударів по місту.

Серед пріоритетних цілей ворога були бойові позиції систем ППО, які обороняють повітряний простір обласного центру.

Щоб виявити геолокації українських військ, фігурант на власному авто об’їжджав місто та його околиці, де приховано фотографував потрібні йому об’єкти. Отримані відомості він передавав своєму куратору з РФ через анонімний чат у месенджері.

У разі захоплення Одеси ворожий поплічник сподівався за протекції російської спецслужби очолити «будівельне управління» місцевої окупаційної адміністрації рф

Співробітники СБУ завчасно викрили і задокументували агента, а потім затримали його на гарячому. Зловмисник перебував поблизу військового об’єкта, де намагався відзняти його периметр.