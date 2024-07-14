За словами старшого офіцера СБУ із позивним “Банкір”, Україна вже домоглась перших результатів після дозволу західних партнерів бити їхньою зброєю по РФ.
Головні тези:
- Україна досягла перших результатів використання західної зброї для ударів по РФ, що призвело до успішних контрнаступів українських військових.
- Поставки боєприпасів та озброєнь від західних партнерів впливають на загальну картину на полі бою, сповільнюючи просування російських військ.
- Україна завдала удару за допомогою HIMARS по цілях у Росії, змусивши росіян відсунути свої системи С-300 та нанести удари на більш віддалені території.
- Західні партнери допомогли Україні зірвати наступ армії РФ на Харківщині, що відвернуло загрозу окупації цієї області.
- Зняття обмежень для України на використання західної зброї дало можливість Києву нанести удар та знищити ключові об'єкти на території Росії.
Що відомо про перші результати ударів України західною зброєю по РФ
“Банкір” у коментарі журналістам видання зазначив, що низка ударів західною зброєю по стратегічних цілях на території країни-агресорки дали змогу українських військових провести кілька вдалих контрнаступів.
За інформацією журналістів видання, через кілька місяців в умовах нестачі боєприпасів і особового складу українські військові нарешті отримали змогу більш-менш повноцінно використовувати західну зброю.
За словами українських військових на передовій, поставки боєприпасів та озброєнь на передову від західних партнерів починають впливати на ситуацію на фронті.
Як західні партнери допомогли Україні зірвати новий наступ армії РФ на Харківщині
Автори матеріалу підкреслюють, що загроза повторної окупації частини Харківської області злочинною армією РФ переконала західних партнерів у необхідності зняти обмеження для України на використання західної зброї.
Це дозволило Києву завдати удару і знищити або серйозно пошкодити ключові об'єкти на території Росії.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-