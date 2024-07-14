В СБУ розкрили перші результати дозволу Україні бити західною зброєю по РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

В СБУ розкрили перші результати дозволу Україні бити західною зброєю по РФ

РСЗВ ЗСУ
Read in English
Джерело:  CNN

За словами старшого офіцера СБУ із позивним “Банкір”, Україна вже домоглась перших результатів після дозволу західних партнерів бити їхньою зброєю по РФ. 

Головні тези:

  • Україна досягла перших результатів використання західної зброї для ударів по РФ, що призвело до успішних контрнаступів українських військових.
  • Поставки боєприпасів та озброєнь від західних партнерів впливають на загальну картину на полі бою, сповільнюючи просування російських військ.
  • Україна завдала удару за допомогою HIMARS по цілях у Росії, змусивши росіян відсунути свої системи С-300 та нанести удари на більш віддалені території.
  • Західні партнери допомогли Україні зірвати наступ армії РФ на Харківщині, що відвернуло загрозу окупації цієї області.
  • Зняття обмежень для України на використання західної зброї дало можливість Києву нанести удар та знищити ключові об'єкти на території Росії.

Що відомо про перші результати ударів України західною зброєю по РФ

“Банкір” у коментарі журналістам видання зазначив, що низка ударів західною зброєю по стратегічних цілях на території країни-агресорки дали змогу українських військових провести кілька вдалих контрнаступів.

Російські військові більше не можуть відчувати безкарність і безпеку, - запевнив офіцер СБУ.

За інформацією журналістів видання, через кілька місяців в умовах нестачі боєприпасів і особового складу українські військові нарешті отримали змогу більш-менш повноцінно використовувати західну зброю.

ЗСУ зірвали наступ армії РФ на Харківщині завдяки ударам по РФ
РСЗВ ЗСУ

За словами українських військових на передовій, поставки боєприпасів та озброєнь на передову від західних партнерів починають впливати на ситуацію на фронті.

Ми бачимо вплив допомоги щодня. Артилерія, реактивні системи залпового вогню великої дальності з різними типами боєприпасів і суббоєприпасів - це впливає на загальну картину на полі бою. Ми розгортаємо найефективніші системи озброєння на тих ділянках, де росіяни намагаються прорвати оборонні лінії, і спостерігається значне уповільнення російського просування, - розповідає офіцер 148-ї артилерійської бригади Іван.

Як західні партнери допомогли Україні зірвати новий наступ армії РФ на Харківщині

Автори матеріалу підкреслюють, що загроза повторної окупації частини Харківської області злочинною армією РФ переконала західних партнерів у необхідності зняти обмеження для України на використання західної зброї.

Це дозволило Києву завдати удару і знищити або серйозно пошкодити ключові об'єкти на території Росії.

Україна почала наносити удари HIMARS по цілях у Бєлгородській області і змусила росіян відсунути свої системи С-300, з яких вони наносили удари по Харкову, набагато далі, так що тепер Харків знаходиться поза зоною досяжності російських систем С-300, - підкреслює незалежний оборонний аналітик і директор Rochan Consulting Конрад Музика.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль завдав удару по ватажку ХАМАС — десятки загиблих та сотні поранених
ЦАХАЛ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці ГУР завдали ударів по місцях базування російських окупантів — відео
ГУР
ГУР
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чи отримає Україна дозвіл на використання зброї США для ударів вглиб РФ — відповідь Жовкви
Артилерія ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?