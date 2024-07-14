За словами старшого офіцера СБУ із позивним “Банкір”, Україна вже домоглась перших результатів після дозволу західних партнерів бити їхньою зброєю по РФ.

Що відомо про перші результати ударів України західною зброєю по РФ

“Банкір” у коментарі журналістам видання зазначив, що низка ударів західною зброєю по стратегічних цілях на території країни-агресорки дали змогу українських військових провести кілька вдалих контрнаступів.

Російські військові більше не можуть відчувати безкарність і безпеку, - запевнив офіцер СБУ. Поширити

За інформацією журналістів видання, через кілька місяців в умовах нестачі боєприпасів і особового складу українські військові нарешті отримали змогу більш-менш повноцінно використовувати західну зброю.

РСЗВ ЗСУ

За словами українських військових на передовій, поставки боєприпасів та озброєнь на передову від західних партнерів починають впливати на ситуацію на фронті.

Ми бачимо вплив допомоги щодня. Артилерія, реактивні системи залпового вогню великої дальності з різними типами боєприпасів і суббоєприпасів - це впливає на загальну картину на полі бою. Ми розгортаємо найефективніші системи озброєння на тих ділянках, де росіяни намагаються прорвати оборонні лінії, і спостерігається значне уповільнення російського просування, - розповідає офіцер 148-ї артилерійської бригади Іван. Поширити

Як західні партнери допомогли Україні зірвати новий наступ армії РФ на Харківщині

Автори матеріалу підкреслюють, що загроза повторної окупації частини Харківської області злочинною армією РФ переконала західних партнерів у необхідності зняти обмеження для України на використання західної зброї.

Це дозволило Києву завдати удару і знищити або серйозно пошкодити ключові об'єкти на території Росії.