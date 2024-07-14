По словам старшего офицера СБУ с позывным "Банкир", Украина уже добилась первых результатов после разрешения западных партнеров избивать их оружием по РФ.
Главные тезисы
- Украина добилась первых результатов после использования западного оружия для ударов по России, что привело к успешным контрнаступлениям на фронте.
- Поставки боеприпасов от западных партнеров замедляют продвижение российских войск, помогая Украине отражать наступления армии РФ.
- Снятие ограничений на использование западного оружия позволило Киеву нанести удар и уничтожить ключевые объекты на территории России, заставив россиян отодвинуть свои системы С-300.
- Украинские военные отмечают влияние поставок боеприпасов и вооружений от западных партнеров на ситуацию на фронте, что способствует контрнаступлениям и замедлению продвижения российских войск.
- Западные партнеры помогли Украине отразить новое наступление армии РФ в Харьковской области, что помогло предотвратить оккупацию этой территории.
Что известно о первых результатах ударов Украины западным оружием по РФ
"Банкир" в комментарии журналистам издания отметил, что ряд ударов западным оружием по стратегическим целям на территории страны-агрессорки позволили украинским военным провести несколько удачных контрнаступлений.
По информации журналистов издания, через несколько месяцев в условиях нехватки боеприпасов и личного состава украинские военные наконец-то получили возможность более-менее полноценно использовать западное оружие.
По словам украинских военных на передовой, поставки боеприпасов и вооружений на передовую от западных партнеров влияют на ситуацию на фронте.
Как западные партнеры помогли Украине сорвать новое наступление армии РФ в Харьковской области
Авторы материала подчеркивают, что угроза повторной оккупации части Харьковской области преступной армией РФ убедила западных партнеров в необходимости снять ограничения для Украины на использование западного оружия.
Это позволило Киеву нанести удар и уничтожить или серьезно повредить ключевые объекты на территории России.
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