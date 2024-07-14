По словам старшего офицера СБУ с позывным "Банкир", Украина уже добилась первых результатов после разрешения западных партнеров избивать их оружием по РФ.

Что известно о первых результатах ударов Украины западным оружием по РФ

"Банкир" в комментарии журналистам издания отметил, что ряд ударов западным оружием по стратегическим целям на территории страны-агрессорки позволили украинским военным провести несколько удачных контрнаступлений.

Российские военные больше не могут ощущать безнаказанность и безопасность, – заверил офицер СБУ. Поделиться

По информации журналистов издания, через несколько месяцев в условиях нехватки боеприпасов и личного состава украинские военные наконец-то получили возможность более-менее полноценно использовать западное оружие.

РСЗО ВСУ

По словам украинских военных на передовой, поставки боеприпасов и вооружений на передовую от западных партнеров влияют на ситуацию на фронте.

Мы видим влияние помощи каждый день. Артиллерия, реактивные системы залпового огня большой дальности с разными типами боеприпасов и суббоеприпасов – это влияет на общую картину на поле боя. Мы разворачиваем самые эффективные системы вооружения на тех участках, где россияне пытаются прорвать оборонительные линии и наблюдается значительное замедление российского продвижения, – рассказывает офицер 148-й артиллерийской бригады Иван. Поделиться

Как западные партнеры помогли Украине сорвать новое наступление армии РФ в Харьковской области

Авторы материала подчеркивают, что угроза повторной оккупации части Харьковской области преступной армией РФ убедила западных партнеров в необходимости снять ограничения для Украины на использование западного оружия.

Это позволило Киеву нанести удар и уничтожить или серьезно повредить ключевые объекты на территории России.