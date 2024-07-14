В СБУ раскрыли первые результаты разрешения Украине бить западным оружием по РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В СБУ раскрыли первые результаты разрешения Украине бить западным оружием по РФ

РСЗО ВСУ
Читати українською
Источник:  CNN

По словам старшего офицера СБУ с позывным "Банкир", Украина уже добилась первых результатов после разрешения западных партнеров избивать их оружием по РФ.

Главные тезисы

  • Украина добилась первых результатов после использования западного оружия для ударов по России, что привело к успешным контрнаступлениям на фронте.
  • Поставки боеприпасов от западных партнеров замедляют продвижение российских войск, помогая Украине отражать наступления армии РФ.
  • Снятие ограничений на использование западного оружия позволило Киеву нанести удар и уничтожить ключевые объекты на территории России, заставив россиян отодвинуть свои системы С-300.
  • Украинские военные отмечают влияние поставок боеприпасов и вооружений от западных партнеров на ситуацию на фронте, что способствует контрнаступлениям и замедлению продвижения российских войск.
  • Западные партнеры помогли Украине отразить новое наступление армии РФ в Харьковской области, что помогло предотвратить оккупацию этой территории.

Что известно о первых результатах ударов Украины западным оружием по РФ

"Банкир" в комментарии журналистам издания отметил, что ряд ударов западным оружием по стратегическим целям на территории страны-агрессорки позволили украинским военным провести несколько удачных контрнаступлений.

Российские военные больше не могут ощущать безнаказанность и безопасность, – заверил офицер СБУ.

По информации журналистов издания, через несколько месяцев в условиях нехватки боеприпасов и личного состава украинские военные наконец-то получили возможность более-менее полноценно использовать западное оружие.

ВСУ сорвали наступление армии РФ в Харьковской области благодаря ударам по РФ
РСЗО ВСУ

По словам украинских военных на передовой, поставки боеприпасов и вооружений на передовую от западных партнеров влияют на ситуацию на фронте.

Мы видим влияние помощи каждый день. Артиллерия, реактивные системы залпового огня большой дальности с разными типами боеприпасов и суббоеприпасов – это влияет на общую картину на поле боя. Мы разворачиваем самые эффективные системы вооружения на тех участках, где россияне пытаются прорвать оборонительные линии и наблюдается значительное замедление российского продвижения, – рассказывает офицер 148-й артиллерийской бригады Иван.

Как западные партнеры помогли Украине сорвать новое наступление армии РФ в Харьковской области

Авторы материала подчеркивают, что угроза повторной оккупации части Харьковской области преступной армией РФ убедила западных партнеров в необходимости снять ограничения для Украины на использование западного оружия.

Это позволило Киеву нанести удар и уничтожить или серьезно повредить ключевые объекты на территории России.

Украина начала наносить удары HIMARS по целям в Белгородской области и заставила россиян отодвинуть свои системы С-300, из которых они наносили удары по Харькову, гораздо дальше, так что теперь Харьков находится вне зоны досягаемости российских систем С-300, - подчеркивает независимый оборонный аналитик. и директор Rochan Consulting Конрад Музыка.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль нанес удар по главарю ХАМАС — десятки погибших и сотни раненых
ЦАХАЛ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ГУР нанесли удары по местам базирования российских оккупантов
ГУР
ГУР
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Получит ли Украина разрешение использовать оружие США для ударов вглубь РФ — ответ Жовквы
Артиллерия ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?