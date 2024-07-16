Готовили ракетные удары по Украине. СБУ задержала супругов агентов ФСБ
Категория
Украина
Дата публикации

Готовили ракетные удары по Украине. СБУ задержала супругов агентов ФСБ

СБУ
СБУ
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СБУ задержала супругов, подозреваемых в подготовке ракетных ударов по Сумщине и Харьковщине.

Главные тезисы

  • Супруги агентов ФСБ собирали и передавали координаты военных объектов украинских сил обороны своим кураторам из РФ через мессенджеры.
  • Действия агентов создавали серьезную угрозу безопасности Украины, подразделений ВСУ и Госпогранслужбы в Харьковской и Сумской областях.
  • СБУ также раскрыла и задержала агента ФСБ, который планировал ракетно-дроновые удары по Одессе.

Супруги собирали координаты для ракетных ударов РФ по Харьковщине и Сумщине.

По данным Службы безопасности Украины, мужчина и женщина – агенты ФСБ. Им грозит от 8 лет до пожизненного заключения.

По данным СБУ, супруги готовили координаты для нового ракетного удара РФ по подразделениям Сил обороны в Харьковской и Сумской областях.

Среди основных целей России были штабы и укрепрайоны подразделений ВСУ и Госпогранслужбы. Также РФ интересовали геолокацию логистических баз и складов с вооружением и боеприпасами украинских войск, отметили в сообщении.

Чтобы получить разведданные, ФСБ привлекла свою агентку из Сумщины, работавшую в Харькове медсестрой в местном лечебном учреждении.

Женщина расспрашивала своих коллег по работе о местах базирования сил обороны на Харьковщине. Кроме этого, женщина привлекла своего мужа — бывшего работника расформированной милиции, проживавшего в Ахтырке Сумской области.

По данным контрразведки СБУ, по просьбе своей жены муж обходил пограничную местность, чтобы обнаружить локации украинских защитников. Также он расспрашивал нужную России информацию у своих знакомых.

Полученные сведения он мессенджером присылал жене, которую она затем передавала своему московскому куратору. Его личность уже установлена Службой безопасности.

По данным следствия, женщина попала в поле зрения ФСБ из-за своих прокремлевских взглядов, неоднократно распространявшихся в Телеграмм-каналах.

Ее муж также поддерживал Россию и надеялся на захват региона оккупационными группировками РФ.

Во время обыска по местам жительства задержанных изъяты мобильные телефоны и сим-карты разных операторов с поличным.

Корректировал ракетные удары России по Одессе. СБУ задержала агента ФСБ

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента Федеральной службы безопасности России в Одессе. Злоумышленник собирал координаты для новой серии ракетно-дроновых ударов по городу.

Среди приоритетных целей врага были боевые позиции систем ПВО, защищающих воздушное пространство областного центра.

Чтобы выявить геолокацию украинских войск, фигурант на собственном авто объезжал город и его окрестности, где скрыто фотографировал нужные ему объекты. Полученные сведения он передавал своему куратору из РФ через анонимный чат в мессенджере.

В случае захвата Одессы вражеский приспешник надеялся за протекции российской спецслужбы возглавить «строительное управление» местной оккупационной администрации.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили и задокументировали агента, а затем задержали его с поличным. Злоумышленник находился вблизи военного объекта, где пытался снять его периметр.

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