Сколько украинцев вернули домой благодаря обменам с РФ — данные СБУ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ГУР МО и СБУ занимаются возвращением военнослужащих и гражданских лиц из российского плена.
Главные тезисы
- С начала полномасштабного вторжения удалось вернуть из российского плена более 3 тысяч украинцев
- Проект "Хочу к своим" стимулирует агентурную сеть РФ на территории Украины к сотрудничеству.
- Проект рассчитан на анонимную помощь украинских коллаборантов и осведомителей о деятельности вражеских агентов.
- Официальный сайт проекта будет обнародовать информацию о предателях и сотрудниках РФ, действующих на территории Украины.
Более 3 тыс человек удалось вернуть в Украину из российского плена
Об этом 25 июля рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко во время презентации государственного проекта "Хочу к своим".
Новый проект ГУР МО и СБУ "Хочу к своим" станет дополнительной возможностью возвращения украинцев из российского плена домой.
Спикер СБУ отметил, что во время обмена с РФ возвращают не только окупантов, но и работников российских спецслужб, которые здесь работали под прикрытием.
Что известно о новом проекте “Хочу к своим“
Государственный проект "Хочу к своим" - это совместная работа Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины.
Он создан для стимулирования агентурной сети РФ, работающей на территории Украины, к сотрудничеству и добровольному прекращению работы противника в обмен на специальные условия.
Отметим, что действие проекта также будет распространяться на окружение коллаборантов, которые будут анонимно предоставлять информацию о деятельности вражеских агентов, сторонников «русского мира», находящихся в процессе вербовки спецслужбами РФ, легально или нелегально находящихся на территории Украины граждан России и желающих уехать. в РФ.
В рамках реализации проекта будет работать официальный сайт, на котором работниками ГУР МОУ и СБУ будет обнародоваться информация о предателях Украины.
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