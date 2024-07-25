Сколько украинцев вернули домой благодаря обменам с РФ — данные СБУ
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько украинцев вернули домой благодаря обменам с РФ — данные СБУ

Артем Дехтяренко
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Источник:  online.ua

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ГУР МО и СБУ занимаются возвращением военнослужащих и гражданских лиц из российского плена.

Главные тезисы

  • С начала полномасштабного вторжения удалось вернуть из российского плена более 3 тысяч украинцев
  • Проект "Хочу к своим" стимулирует агентурную сеть РФ на территории Украины к сотрудничеству.
  • Проект рассчитан на анонимную помощь украинских коллаборантов и осведомителей о деятельности вражеских агентов.
  • Официальный сайт проекта будет обнародовать информацию о предателях и сотрудниках РФ, действующих на территории Украины.

Более 3 тыс человек удалось вернуть в Украину из российского плена

Об этом 25 июля рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко во время презентации государственного проекта "Хочу к своим".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ГУР и СБУ занимаются обменами. На сегодня проведено 54 обмена, во время которых удалось вернуть домой 3405 граждан. Мы работаем над возвращением каждого. Важно то, что мы работаем не только над возвращением военнослужащих, но и гражданских.

Артем Дехтяренко

Артем Дехтяренко

Спикер СБУ

Новый проект ГУР МО и СБУ "Хочу к своим" станет дополнительной возможностью возвращения украинцев из российского плена домой.

Спикер СБУ отметил, что во время обмена с РФ возвращают не только окупантов, но и работников российских спецслужб, которые здесь работали под прикрытием.

Что известно о новом проекте “Хочу к своим“

Государственный проект "Хочу к своим" - это совместная работа Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины.

Он создан для стимулирования агентурной сети РФ, работающей на территории Украины, к сотрудничеству и добровольному прекращению работы противника в обмен на специальные условия.

Отметим, что действие проекта также будет распространяться на окружение коллаборантов, которые будут анонимно предоставлять информацию о деятельности вражеских агентов, сторонников «русского мира», находящихся в процессе вербовки спецслужбами РФ, легально или нелегально находящихся на территории Украины граждан России и желающих уехать. в РФ.

В рамках реализации проекта будет работать официальный сайт, на котором работниками ГУР МОУ и СБУ будет обнародоваться информация о предателях Украины.

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