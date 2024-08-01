В Турции прошел взаимный обмен 26 заключенных из 7 стран — детали
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Дата публикации

В Турции прошел взаимный обмен 26 заключенных из 7 стран — детали

Самолет
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Источник:  The Insider

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) провела самую масштабную операцию по обмену за последний период. Операция включала взаимный обмен в общей сложности 26 лицами, находившимися в тюрьмах 7 разных стран (США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси) в Анкаре.

Главные тезисы

  • В Турции прошел исторический обмен заключенными, в результате которого 26 человек из 7 стран были освобождены, включая российского киллера и американского журналиста.
  • Среди освобожденных лиц были политзаключенные, журналисты, активисты и военнослужащие, осужденные за различные статьи и преступления в разных странах.
  • МIT Турции успешно организовала операцию по обмену заключенными, обеспечив безопасность процесса перевозки и подписав договоры об обмене участников.
  • Россия и Германия провели обмен политзаключенными и шпионами, в результате которого участники были возвращены на родину после продолжительного заключения.

В Анкаре поменяли 26 заключенных из 7 стран

В рамках операции обменены лица, перевезенные в Турцию в общей сложности 7 самолетами: 2 из США и по 1 из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России; 10 заложников было передано в Россию, 13 заложников в Германию и 3 заложника в США.

Среди других России будет передан "тиргартенский убийца" Вадим Красиков. Агент российских спецслужб пойман в 2019 году после заказного убийства в столице Германии. Красиков застрелил гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и был приговорен к пожизненному заключению.

Кроме путинского киллера Красикова, на свободу должны выйти и другие россияне, сидевшие в тюрьме, в частности, за киберпреступления.

Среди освобожденных людей также:

  • репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович,

  • морской пехотинец США Пол Вилан, находившихся в тюрьме в Российской Федерации,

  • гражданин Германии Рико Кригер, находившийся в тюрьме в Беларуси,

  • российские диссиденты Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.

По сообщению Frankfurter Allgemeine Zeitung, канцлер Германии Олаф Шольц сегодня вечером сделает заявление по поводу исторического обмена пленными. По данным BILD, он хочет лично принять заложников, освобожденных Россией.

Эта операция вошла в историю как самый масштабный обмен заложниками между США, Россией и Германией за последние годы. МИТ обеспечил создание каналов диалога для этой исторической операции. Стороны были объединены в Турции в июле 2024 года организацией MİT, эффективно использующей разведывательную дипломатию. МИТ успешно осуществила свою посредническую деятельность от начала до конца переговоров.

Из-за большого количества подлежащих обмену заложников все люди были выведены из самолетов под наблюдением сотрудников MİT и переведены в безопасные зоны. На месте представители всех сторон подписали договор об обмене и задокументировали состояние здоровья каждого участника. После этого они были посажены на самолеты своих стран.

Российский оппозиционер Илья Яшин

Кого обменяли 1 августа в Турции

Российская Федерация провела обмен заключенными с США и Германией. В частности, содержавшихся в РФ политзаключенных обменяли на российских шпионов.

По данным The Insider, Россия и Беларусь освободили в частности политзаключенных:

  • Илью Яшина — суд Москвы приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима по статье о распространении "фейков" о российской армии, что стало на тот момент самым строгим приговором по этой статье.

  • Владимир Кара-Мурзу — суд приговорил активиста и публициста к 25 годам колонии по обвинению в распространении "фейков" об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене.

  • Алсу Курмашеву — журналистку "радио Свобода", которую осудили, потому что она не пришла сообщить РФ, что она возможна "иноагентом".

  • Андрея Пивоварова — бывшего главу "Открытой России". Против него возбудили уголовное дело по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации.

  • Олега Орлова — уголовное дело против 70-летнего правозащитника, главы "Мемориала" возбудили в 2023 году. В ходе следственных действий Орлова забросили написание статьи, в которой он назвал боевые действия России в Украине "тяжелым ударом по будущему страны".

  • Александру Скочиленко задержали за якобы распространение в магазине "Перекресток" информации о вооруженных силах РФ: девушка вставляла вместо ценников товаров сообщения о погибших при обстреле Мариупольского драмтеатра мирных жителей.

  • Лилию Чанышеву — бывшую главу уфимского штаба Алексея Навального. Стала первой фигуранткой дела о создании "экстремистского сообщества" после признания таким ФБК и штабов Навального.

  • Ксению Фадееву — бывшую главу штаба Навального в Томске. Были приговорены к 9 годам колонии по обвинению в организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения.

  • Эвана Гершковича — журналиста The Wall Street Journal, приговоренного в России к 16 годам колонии по статье о шпионаже.

  • Рико Кригера — бывшего сотрудника немецкого Красного Креста. Медик был задержан в Белоруссии. Его обвинили по шести статьям: незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, приведение в негодность транспорта или путей сообщения, создание экстремистского формирования или участие в нем, агентурная деятельность, наемность и акт терроризма. 30 июля 2024 года Александр Лукашенко помиловал Кригера.

  • Кевина Лика — 18-летний Лик стал первым осужденным за госпредательство школьником в России.

  • Демури Воронина — гражданина России и Германии, политолог, фигуранта дела журналиста Ивана Сафронова. Обвинили в том, что он якобы получал от Сафронова информацию, которую затем продавал иностранным разведкам.

  • Вадима Останина — бывшего главу барнаульского штаба Навального.

  • Патрика Шебеля — гражданина Германии. В январе 2024 года был задержан в Пулково из-за шести мармеладок, в составе которых эксперты обнаружили марихуану.

  • Пола Вилана — американского военнослужащего и бывшего морского пехотинца. Арестовали в 2018 году, когда он прилетел в Россию на свадьбу своего бывшего сослуживца. В июне 2020 года он был признан виновным в шпионаже против России и приговорен к 16 годам колонии строгого режима.

  • Германа Мойжеса — юриста, идеолог велодвижения. Гражданин Германии и России. Его обвиняли в государственной измене.

Российский киллер Вадим Красиков

Кого же получила Россия

  • Вадим Красиков — наемный убийца, ставший исполнителем в ряде заказных убийств, в том числе бизнесмена Александра Козлова в Карелии 2007 года, бизнесмена Альберта Назранова, чеченского беженца Зелимхана Хангошвили.

После убийства Хангошвили Россия отрицала всякую причастность к нему, но The Insider удалось найти настоящее имя "Соколова" и документы, подтверждающие его принадлежность к спецслужбам, после чего он получил в Германии пожизненный срок. После этого Путин перестал скрывать свою связь с Красиковым, назвал убийцу "патриотом" и публично заявил о своем желании обменять его на Эвана Гершковича.

  • Супруги Артем и Анна Дульцевы жили в Словении, выдавая себя за граждан Аргентины по имени Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос. Их задержали в Любляне. Из изученных данных их биографии они с большей степенью вероятности относятся к нелегалам ГРУ.

  • Павел Рубцов — агент ГРУ, который выдавал себя за испанского журналиста Пабло Гонсалеса, задержала Польша на польско-украинской границе и обвинила в шпионаже в пользу России.

  • Роман Селезнев — российский хакер, приговоренный в США к 27 годам тюремного заключения за мошенничество с использованием компьютерных технологий и кражу персональных данных.

  • Владислав Клюшин — Бостонский суд в США признал его виновным в инсайдерской торговле и назначил ему 9 лет колонии.

  • Михаил Микушин — в мае 2022 года суд в Норвегии выдвинул обвинение в шпионаже.

  • Вадим Конощенок — один из участников контрабандистской сети "Серния". Входящие в эту сеть компании нелегально вывозили высокотехнологичное оборудование из США и через страны ЕС поставляли его российским государственным компаниям.

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