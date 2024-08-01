Масштабный обмен заключенными между США и Россией. Среди 26 человек — оппозиционер Кара-Мурза
Категория
Мир
Дата публикации

Масштабный обмен заключенными между США и Россией. Среди 26 человек — оппозиционер Кара-Мурза

Кара-Мурза
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Источник:  online.ua

В списках обмена заключенными между Россией, США, Германией и еще тремя странами указаны 26 человек. Среди них — арестованный российским режимом оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

Главные тезисы

  • Соглашение между США и Россией о масштабном обмене заключенными включает 26 человек, среди которых выделяется оппозиционер Владимир Кара-Мурза.
  • Владимир Кара-Мурза стал жертвой покушения на убийство и отравления тяжелыми металлами в 2015 году, что привело к острой почечной недостаточности.
  • Прокуратура РФ приговорила Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по обвинениям в “военных фейках”, госизмене и связях с “нежелательными” организациями.
  • Международное сообщество реагирует на случай Кара-Мурзы: США и Австралия ввели санкции против российских чиновников из-за его заключения и отравления.
  • Ожидается обмен политическими заключенными между Россией и другими странами: в рамках соглашения Россия получит восьмерых человек, в том числе подозреваемых или осужденных за связь с российской разведкой.

Российского оппозиционера-узника Кара-Мурзу обменяют

В США должен прибыть российский оппозиционер, колумнист The Washington Post Владимир Кара-Мурза, обладающий британско-российским гражданством и владелец грин-карты.

Кого отдала Россия

В рамках договоренности на родину вернутся заключенные в России репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Уилан и российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева.

Кого получила Россия

Ожидается, что в рамках соглашения, о котором стало известно 1 августа, по меньшей мере 12 содержащихся в России политических заключенных будут переданы Германии. Россия же получит восемь человек, большинство — подозреваемые или осуждены из-за связей с российской разведкой.

Среди российских граждан, которых планируют обменять, — Вадим Красиков, убийца, отбывающий пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского полевого командира, совершенное по заказу российских федеральных властей.

Договоренность об обмене координировалась рядом правительственных учреждений США, в том числе Белым домом, Государственным департаментом и Центральным разведывательным управлением, пишет CBS News.

Покушение на убийство и отравление Кара-Мурзы тяжелыми металлами

Владимир Кара-Мурза был госпитализирован в тяжелом состоянии 26 мая 2015 года. Его доставили в реанимационное отделение с диагнозом острая почечная недостаточность. Впоследствии он прошел курс реабилитации за границей.

Кара-Мурза уверен, что его отравили, причем отравление не носило бытового характера. По мнению Кара-Мурзы, против него использовали "сложное вещество", доступ к которому могут получить только выходцы из спецслужб.

Согласно результатам экспертизы, в организме Владимира Кара-Мурзы после резкого ухудшения здоровья в мае 2015 года была превышена концентрация тяжелых металлов.

Исследование было проведено 30 мая в лаборатории, расположенной в Оберосбержане во французском департаменте Нижний Рейн.

Согласно документу французского специалиста Паскаля Конца, анализ образцов крови, ногтей, мочи и волос, взятых через три дня после резкого ухудшения здоровья оппозиционного политика в мае 2015 года, показал, что у них была сильно превышена концентрация черных тяжелых металлов: марганца, меди, цинка и ртути.

Главный вывод заключался в том, что в изученных образцах была значительно превышена концентрация четырех тяжелых металлов:

  • марганца — в 59,5 раза (в образцах волос было обнаружено 33,9 нанограмма на миллиграмм),

  • меди — в 1,8 раза (112 нанограмм на миллиграмм),

  • цинка — в 2,25 раза (473 нанограмма на миллиграмм),

  • ртути — в 1,2 раза (2,01 нанограмма на миллиграмм).

Одновременно железа в организме Кара-Мурзы было обнаружено в 19 раз меньше минимально допустимого уровня (0,68 нанограмма на миллиграмм).

В марте 2023 года Минфин США ввел санкции против российских чиновников, причастных к заключению оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

Австралия 7 декабря 2023 г. ввела санкции против 13 граждан России, причастных к отравлению оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы. Ограничения включают в себя финансовые санкции и запрет на въезд в Австралию. Их ввели против трех агентов Федеральной службы безопасности, причастных к отравлению оппозиционера в 2015 и 2017 годах, а также против 10 человек, среди которых замминистра РФ, связанных с политически мотивированным арестом, судом и приговором Кара-Мурзи.

Владимир Кара-Мурза: чем он известен

Московский городской суд приговорил российского оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по трем статьям Уголовного кодекса.

Политик и журналист с апреля 2022 года находился в российском СИЗО по обвинениям в "военных фейках", госизмене и связях с "нежелательными" организациями.

Оппозиционер отрицает все обвинения.

25-летний приговор был самым высоким сроком, которого потребовала прокуратура РФ для Кара-Мурзы. Это также самый большой срок, который получил любой российский оппозиционер.

Я знаю, что настанет день, когда тьма, поглотившая нашу страну, развеется. Наше общество откроет глаза и дрогнет, когда осознает, какие преступления были совершены от его имени.

Владимир Кара-Мурза

Владимир Кара-Мурза

Российский оппозиционер, политический заключенный

Владимиру Кара-Мурге также назначили штраф в размере 400 тыс. рублей (4900 долл.) и семилетний запрет на работу в журналистике.

Его товарищи назвали это местью российских властей за "список Магнитского". Примечательно, что в госизмене Кара-Мурзу обвинили в публичных выступлениях в США и Европе: он говорил о "государственном терроре" по политическим мотивам, о фальсификации на выборах, нарушении прав человека в России, называл ее страной-агрессором в войне с Украиной. Этим, по мнению следствия, он создал угрозы для внешней безопасности и территориальной целостности России.

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