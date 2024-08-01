Масштабный обмен заключенными между США и Россией. Среди 26 человек — оппозиционер Кара-Мурза

В списках обмена заключенными между Россией, США, Германией и еще тремя странами указаны 26 человек. Среди них — арестованный российским режимом оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

Российского оппозиционера-узника Кара-Мурзу обменяют

В США должен прибыть российский оппозиционер, колумнист The Washington Post Владимир Кара-Мурза, обладающий британско-российским гражданством и владелец грин-карты.

Кого отдала Россия

В рамках договоренности на родину вернутся заключенные в России репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Уилан и российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева.

Кого получила Россия

Ожидается, что в рамках соглашения, о котором стало известно 1 августа, по меньшей мере 12 содержащихся в России политических заключенных будут переданы Германии. Россия же получит восемь человек, большинство — подозреваемые или осуждены из-за связей с российской разведкой.

Среди российских граждан, которых планируют обменять, — Вадим Красиков, убийца, отбывающий пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского полевого командира, совершенное по заказу российских федеральных властей. Поделиться

Договоренность об обмене координировалась рядом правительственных учреждений США, в том числе Белым домом, Государственным департаментом и Центральным разведывательным управлением, пишет CBS News.

Покушение на убийство и отравление Кара-Мурзы тяжелыми металлами

Владимир Кара-Мурза был госпитализирован в тяжелом состоянии 26 мая 2015 года. Его доставили в реанимационное отделение с диагнозом острая почечная недостаточность. Впоследствии он прошел курс реабилитации за границей.

Кара-Мурза уверен, что его отравили, причем отравление не носило бытового характера. По мнению Кара-Мурзы, против него использовали "сложное вещество", доступ к которому могут получить только выходцы из спецслужб. Поделиться

Согласно результатам экспертизы, в организме Владимира Кара-Мурзы после резкого ухудшения здоровья в мае 2015 года была превышена концентрация тяжелых металлов.

Исследование было проведено 30 мая в лаборатории, расположенной в Оберосбержане во французском департаменте Нижний Рейн.

Согласно документу французского специалиста Паскаля Конца, анализ образцов крови, ногтей, мочи и волос, взятых через три дня после резкого ухудшения здоровья оппозиционного политика в мае 2015 года, показал, что у них была сильно превышена концентрация черных тяжелых металлов: марганца, меди, цинка и ртути.

Главный вывод заключался в том, что в изученных образцах была значительно превышена концентрация четырех тяжелых металлов:

марганца — в 59,5 раза (в образцах волос было обнаружено 33,9 нанограмма на миллиграмм),

меди — в 1,8 раза (112 нанограмм на миллиграмм),

цинка — в 2,25 раза (473 нанограмма на миллиграмм),

ртути — в 1,2 раза (2,01 нанограмма на миллиграмм).

Одновременно железа в организме Кара-Мурзы было обнаружено в 19 раз меньше минимально допустимого уровня (0,68 нанограмма на миллиграмм).

В марте 2023 года Минфин США ввел санкции против российских чиновников, причастных к заключению оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

Австралия 7 декабря 2023 г. ввела санкции против 13 граждан России, причастных к отравлению оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы. Ограничения включают в себя финансовые санкции и запрет на въезд в Австралию. Их ввели против трех агентов Федеральной службы безопасности, причастных к отравлению оппозиционера в 2015 и 2017 годах, а также против 10 человек, среди которых замминистра РФ, связанных с политически мотивированным арестом, судом и приговором Кара-Мурзи.

Владимир Кара-Мурза: чем он известен

Московский городской суд приговорил российского оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по трем статьям Уголовного кодекса.

Политик и журналист с апреля 2022 года находился в российском СИЗО по обвинениям в "военных фейках", госизмене и связях с "нежелательными" организациями. Поделиться

Оппозиционер отрицает все обвинения.

25-летний приговор был самым высоким сроком, которого потребовала прокуратура РФ для Кара-Мурзы. Это также самый большой срок, который получил любой российский оппозиционер.

Я знаю, что настанет день, когда тьма, поглотившая нашу страну, развеется. Наше общество откроет глаза и дрогнет, когда осознает, какие преступления были совершены от его имени. Владимир Кара-Мурза Российский оппозиционер, политический заключенный

Владимиру Кара-Мурге также назначили штраф в размере 400 тыс. рублей (4900 долл.) и семилетний запрет на работу в журналистике.

Его товарищи назвали это местью российских властей за "список Магнитского". Примечательно, что в госизмене Кара-Мурзу обвинили в публичных выступлениях в США и Европе: он говорил о "государственном терроре" по политическим мотивам, о фальсификации на выборах, нарушении прав человека в России, называл ее страной-агрессором в войне с Украиной. Этим, по мнению следствия, он создал угрозы для внешней безопасности и территориальной целостности России.