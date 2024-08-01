Масштабний обмін ув’язненими між США та РФ. Серед 26 осіб — опозиціонер Кара-Мурза

У списках обміну ув’язненими між Росією, США, Німеччиною та ще трьома країнами зазначені 26 осіб. Серед них — арештований російським режимом опозиціонер Володимир Кара-Мурза.
Головні тези:
- Серед 26 осіб, яких обміняли між США та РФ, є опозиціонер Володимир Кара-Мурза, який має британсько-російське громадянство.
- Домовленість про обмін ув’язненими координувалася відомими урядовими установами США.
- Володимир Кара-Мурза став жертвою замаху на вбивство та отруєння важкими металами у 2015 році, що викликало гостру ниркову недостатність.
- Французька експертиза показала велике перевищення концентрації важких металів у організмі опозиційного політика.
- Окремі країни, зокрема Австралія та США, ввели санкції проти посадовців, причетних до ув’язнення та отруєння Володимира Кара-Мурзи.
Російського опозиціонера-в’язня Кара-Мурзу обміняють
До США має прибути російський опозиціонер, колумніст The Washington Post Володимир Кара-Мурза, який має британсько-російське громадянство і є власником грін-карти.
У межах домовленості на батьківщину повернуться ув'язнені в Росії репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, ветеран морської піхоти Пол Уілан та російсько-американська радіожурналістка Алсу Курмашева.
Очікується, що в межах угоди, про яку стало відомо 1 серпня, щонайменше 12 політичних в'язнів, які утримуються в Росії, будуть передані Німеччині. Росія ж отримає вісьмох людей, більшість — підозрювані або засуджені через зв'язки з російською розвідкою.
Домовленість про обмін координувалася низкою урядових установ США, зокрема Білим домом, Державним департаментом і Центральним розвідувальним управлінням, пише CBS News.
Замах на вбивство та отруєння Кара-Мурзи важкими металами
Володимира Кара-Мурзу було госпіталізовано у важкому стані 26 травня 2015 року. Його доставили до реанімаційного відділення з діагнозом «гостра ниркова недостатність». Згодом він пройшов курс реабілітації за кордоном.
Згідно з результатами експертизи, в організмі Володимира Кара-Мурзи після різкого погіршення здоров'я у травні 2015 року було перевищено концентрацію важких металів.
Дослідження було проведено 30 травня в лабораторії, яка розташована в Оберосбержані у французькому департаменті Нижній Рейн.
Згідно з документом французького фахівця Паскаля Кінця, аналіз зразків крові, нігтів, сечі та волосся, які були взяті через три дні після різкого погіршення здоров'я опозиційного політика у травні 2015 року, показав, що в них було сильно перевищено концентрацію чорних важких металів: марганцю, міді, цинку та ртуті.
Головний висновок полягав у тому, що у вивчених зразках було значно перевищено концентрацію чотирьох важких металів:
марганцю — у 59,5 рази (у зразках волосся було виявлено 33,9 нанограма на міліграм),
міді — у 1,8 рази (112 нанограм на міліграм),
цинку — в 2,25 рази (473 нанограми на міліграм),
ртуті — в 1,2 рази (2,01 нанограми на міліграм).
Одночасно заліза в організмі Кара-Мурзи було виявлено в 19 разів менше від мінімально допустимого рівня (0,68 нанограма на міліграм).
У березні 2023 року Мінфін США запровадив санкції проти російських посадовців, причетних до ув’язнення опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.
Австралія 7 грудня 2023 року запровадила санкції проти 13 громадян Росії, причетних до отруєння опозиційного політика і журналіста Володимира Кара-Мурзи. Обмеження включають фінансові санкції та заборону на в'їзд до Австралії. Їх ввели проти трьох агентів Федеральної служби безпеки, причетних до отруєння опозиціонера у 2015 та 2017 роках, а також проти 10 людей, серед яких заступник міністра РФ, які пов’язані з політично вмотивованим арештом, судом і вироком Кара-Мурзі.
Володимир Кара-Мурза: чим він відомий
Московський міський суд засудив російського опозиціонера та журналіста Володимира Кара-Мурзу до 25 років колонії суворого режиму за трьома статтями Кримінального кодексу.
Опозиціонер заперечує усі обвинувачення.
25-річний вирок був найвищим терміном, якого вимагала прокуратура РФ для Кара-Мурзи. Це також найбільший термін, який отримав будь-який російський опозиціонер.
Володимиру Кара-Мурзі також призначили штраф у розмірі 400 тис рублів (4900 дол) та семирічну заборону на роботу в журналістиці.
Його товариші назвали це помстою російської влади за "список Магнітського". Примітно, що у держзраді Кара-Мурзу звинуватили за публічні виступи в США та Європі: він говорив про "державний терор" з політичних мотивів, про фальсифікації на виборах, порушення прав людини в Росії, називав її країною-агресором у війні з Україною. Цим, на думку слідства, він "створив загрози для зовнішньої безпеки та територіальної цілісності" Росії.
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