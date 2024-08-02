Пізно вночі 1 серпня до Росії повернулися 8 громадян РФ у межах обміну ув’язненими між Росією, США, Німеччиною та ще трьома країнами. Серед них був і вбивця Вадим Соколов (Красіков).

Путін публічно привітався з вбивцею Красіковим

Як повідомляють кремлівськ пропагандисти, до країни-агресорки пповернулися:

Вадим Соколов (Красіков),

Владислав Клюшин,

Артем і Ганна Дульцеви,

Павло Рубцов,

Вадим Конощонок,

Михайло Мікушин,

Роман Селезньов (а також діти).

Варто звернути увагу на те, що під час зустрічі росіян в аеропорту Внуково нелегітимний президент РФ Володимир Путін сказав Красікову: "Здорово", а також обійняв його.

Що важливо розуміти, Красіков — колишній співробітник ФСБ, якого в Німеччині засудили до довічного ув'язнення за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

У мережі також звернули увагу на те, що один з ув'язнених громадян Росії, якого звільнили на Заході, приїхав на обмін у футболці імперського штурмовика — елітного воїна Галактичної імперії у фантастичному всесвіті фільму "Зоряні війни" з написом "Your Empire needs you" (Ти потрібен своїй імперії).

Кого вдалося врятувати Заходу у межах обміну ув’язненими з Росією

На волі опинилися такі заручники путінського режиму як:

Володимир Кара-Мурза,

Ілля Яшин,

Еван Гершкович,

Пол Вілан,

Кевін Лік,

Демурі Воронін,

Алсу Курмашева,

Лілія Чанишева,

Вадим Останін,

Ксенія Фадєєва,

Олександра Скочиленко,

Андрій Пивоваров,

Олег Орлов.

До Штатів повернулися колишній морський піхотинець Пол Вілан, репортер Wall Street Journal Еван Гершкович і російсько-американська журналістка Алсу Курмашева.